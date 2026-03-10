Inmunidad a Juan Andrés González: Olsen tomó el lugar del Pleno Legislativo

La decisión del presidente de la Asamblea fue cuestionada por un legislador en funciones, un exsecretario y un exasambleísta

La decisión de Niels Olsen de impedir que el Pleno de la Asamblea, que preside, se pronuncie sobre si Juan Andrés González puede ser enjuiciado penalmente por calumnia, tras la denuncia presentada por ADN, ha generado controversia y críticas. Sus detractores sostienen que el oficialista se ha arrogado funciones ante la falta de votos para resolver el asunto en el hemiciclo. También le recuerdan que a la justicia no le corresponde determinar si el legislador correísta está o no amparado por la inmunidad.

Pablo Santillán, quien fue secretario de la Asamblea, opina que debía existir un debate, no dejar que se produzca un silencio administrativo, cumplido el plazo de 30 días para responder a la justicia.

El 10 de diciembre del 2025, Juan Andrés González, en rueda de prensa, dijo que expondrá a un “gobierno terrorista”. Además señaló que la “Fiscalía General del Estado está secuestrada por la Función Ejecutiva”, se refirió al caso Porsche, “a la bomba que explotó en la Bahía de Guayaquil y al vehículo que pertenece a Industrial Molinera, de la familia del presidente Daniel Noboa”.

Una semana después, el 17 de diciembre, Naila Quintana, legisladora de ADN, presentó una querella por el presunto delito de calumnia. Por lo que Javier de la Cadena, juez de la Corte Nacional de Justicia, pidió el levantamiento de la inmunidad del coordinador de la bancada de la Revolución Ciudadana.

Otros intentos de destituir a Juan Andrés González

La Asamblea tenía 30 días para pronunciarse, pero el plazo venció el sábado 7 de marzo del 2026. El jueves 5, Niels Olsen suspendió la sesión 075 en la que se trataba este tema. El 3 de marzo, el Pleno no aprobó la moción de destitución, recomendada por el Comité de Ética, ante la denuncia de que González supuestamente cobró diezmos al personal que trabajó con él. Hubo apenas 69 votos, de los 101 requeridos.

“Las declaraciones de González se hicieron en un contexto político, por lo que pensaría que son expresiones cubiertas por la inmunidad parlamentaria. La Asamblea está dejando una de sus responsabilidades, que es conocer en el Pleno y que las bancadas emitan una resolución en torno a si aceptar el levantamiento de la inmunidad”, analizó Pablo Santillán.

Para iniciar una acción penal, un proceso de investigación y entrar a la instrucción fiscal y todas las etapas, se necesita una autorización del Legislativo.

Pareciera que Niels Olsen decidió dejar una decisión política en manos de la justicia. El Pleno de la Asamblea debía evaluar las declaraciones de Juan Andrés González. Jorge Peñafiel Exasambleísta

La destitución no es inmediata. Por su fuero, lo juzgará la Corte Nacional de Justicia. Entonces puede apelar, pedir aclaración, presentar una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, ir a casación, detalló Santillán.

El abogado lamentó que, en el pasado, el Legislativo haya permitido que a Cléver Jiménez, de Pachakutik, se le iniciaran acciones penales sin el pronunciamiento del Pleno. “Han judicializado la política y politizado la justicia”.

Se ha irrespetado la Ley Orgánica de la Función Legisativa

Alfredo Serrano, presidente y legislador del Partido Social Cristiano, anota que es una “aberración jurídica y ‘pisoteo’ de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL)”, lo cual crea un precedente grave. Por primera vez en la historia parlamentaria, dice, Olsen decidió asumir las funciones del Pleno de la Asamblea, funciones que no tiene, subraya Serrano. Le preocupa que se “pisotee la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) y la Constitución”.

“Olsen, como presidente, solo dirige las sesiones y tiene la obligación de someter las decisiones al Pleno. Ha incumplido funciones y crea un precedente terrible. Mañana, con la misma argumentación del señor Olsen, un proyecto de ley económico urgente, sin votos, entrará por el ministerio de la ley”.

Vivimos en un Estado con serios indicios de autocracia. Este caso lo tendrá que dirimir la Corte Constitucional. Se está poniendo en altísimo riesgo la democracia. Alfredo Serrano/ presidente del PSC

¿Al oficialista ADN ya le faltan votos en el Pleno?

Para Jorge Peñafiel, exasambleísta de Construye, la decisión de Niels de no dar trámite a la votación del posible levantamiento de inmunidad de González, evidencia un profundo desconocimiento de la Constitución y de la realidad jurídica de la Asamblea.

“Por más presidente que sea y quiera que se suspenda una sesión, no puede anunciar que no convocará, que no permitirá la votación, que no existe el interés. No puede impedir el ejercicio legislativo... Es una posición ilegal y de mucho desconocimiento de la norma”.

Asimismo, Jorge Peñafiel considera que esta declaración de Olsen demuestra “un evidente debilitamiento de la mayoría de ADN. Creo que no alcanzan ni los 77 votos, la mayoría simple. No consiguen la mayoría calificada ni posiblemente la absoluta”. Recordó que requerían 101 votos.

El legislador González, por su parte, afirmó que se trata de una estrategia de persecución política. Recalcó que solo cumplió con su tarea de fiscalizar y que seguirá trabajando.

Todos deben probar sus palabras, pero si un asambleísta comete un siniestro de tránsito, ese caso no debe pasar por el Pleno. Este caso sí debió analizarse allá. Pablo Santillán/ exsecretario de la Asamblea

