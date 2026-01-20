González sobre inmunidad: "Pretenden quitármela por denunciar la mentira"

El asambleísta de la Revolución Ciudadana se pronunció sobre el punto que tratará el Pleno este 20 de enero de 2026

Para el mediodía de este 20 de enero de 2026 está previsto el inicio de la sesión 63 del Pleno de la Asamblea Nacional, con un punto clave en el orden del día: la autorización para que un legislador sea procesado en el marco de una querella presentada por las también asambleístas Janina Rizzo y Mishel Mancheno, de ADN.

(NO TE PIERDAS: Caso Porsche se investiga como asociación ilícita en Fiscalía, dice asambleísta)

El delito por el que se busca procesar a Juan Andrés González está relacionado con una presunta calumnia, derivada de declaraciones emitidas en el Legislativo a propósito del denominado Caso Porsche.

Este caso se vincula con la presencia de un vehículo de esa marca en el lugar donde residía el único implicado en una explosión registrada en la Bahía de Guayaquil, poco después de su aprehensión. El automotor era de propiedad de Industrial Molinera, empresa perteneciente al Grupo Noboa.

Juan González, de la RC: "El fiscal Carlos Alarcón está secuestrado por el Ejecutivo" Leer más

En la querella presentada por Rizzo se señala que González calificó como terroristas a los integrantes de la bancada de ADN. Según la legisladora del oficialismo, esas expresiones “afectan su honor y buen nombre”.

Al tratarse de una causa en contra de un asambleísta, la Corte remitió el pedido a la Asamblea para que el Pleno autorice el procesamiento, debido a que González cuenta con fuero parlamentario.

En el oficio enviado al Legislativo por la secretaria relatora Andrea Rosas, se solicita un “pronunciamiento previo con la finalidad de que se emita autorización para el inicio de la causa penal”. El juez a cargo del proceso es Felipe Córdova.

La reacción de Juan Andrés González

La mañana de este 20 de enero de 2026, el legislador se pronunció sobre el punto que será tratado en el Pleno. En su cuenta de la red social X escribió: “Hoy, en el Pleno, ADN pretende quitarme la inmunidad parlamentaria por denunciar la mentira y haber defendido la verdad”.

Añadió que no podrán silenciarlo porque fue electo por el Ecuador y que “es la voz de un pueblo valiente”. Concluyó que se exigen respuestas para que se ponga fin al terrorismo y se erradique el narcotráfico.

La denuncia del correísmo apunta a un vehículo de propiedad de Industrial Molinera. Captura de Pantalla.

¿Qué puede pasar en el Pleno?

El experto en Derecho Parlamentario Gonzalo Muñoz explicó que, para dar paso a la solicitud, se requiere el voto favorable de las dos terceras partes del Pleno; es decir, una mayoría calificada de 101 votos. La bancada oficialista no alcanza ese número, por lo que necesitaría el respaldo del correísmo.

Muñoz recordó que existen precedentes en los que el Pleno no se pronuncia directamente sobre la solicitud, sino que aprueba una resolución en la que declara que el Legislativo no es competente para emitir ese tipo de autorización. En ese escenario, basta con una mayoría absoluta, equivalente a 77 votos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!