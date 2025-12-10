Yavar responde al correísmo por caso Porsche: "Nos ratificamos porque es la verdad"

El abogado del Grupo Noboa insiste en que la hija de Ericka Tumbaco sí se atendió en el Hospital Los Ceibos el 4 de junio

El abogado del Grupo Noboa, Fernando Yavar, reaccionó a la denuncia hecha por el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Juan Andrés González, sobre el denominado caso Porsche. Dijo que revelar información sobre atenciones médicas es grave e insistió en la versión sobre la presencia del vehículo de alta gama en Isla Trinitaria, en Guayaquil.

En una conversación con EXPRESO, Yavar reiteró que Amanda Tumbaco, hija de Ericka Tumbaco (esta última empleada de Industrial Molinera, empresa del Grupo Noboa), sí se atendió en el Hospital de Los Ceibos el 4 de junio de 2025.

“Se presentó el certificado que el mismo hospital facilitó a la señora Amanda Tumbaco y su madre me lo entregó a mí. Esa es la cadena de ese documento digital”, dijo Yavar. Añadió que la atención ocurrió por un accidente de tránsito.

¿Por qué es relevante la atención de Amanda Tumbaco?

La nueva denuncia del correísmo para revivir el caso Porsche fue que no existía registro de dicha atención. De hecho, González expuso el historial de atenciones de 2025 y aseguró que el certificado mostrado —y al cual hace referencia Yavar— tenía una firma falsa.

Pero la parte de la historia relacionada con Amanda y Ericka Tumbaco toma relevancia porque ese día, el 4 de junio de 2025, un vehículo Porsche Cayenne apareció en las afueras de la vivienda del único implicado en la explosión de un artefacto en la Bahía de Guayaquil, ocurrida el 3 de junio de 2025.

Iván Ballesteros, quien fue detenido como parte de las investigaciones, vivía en un departamento del sector donde se parqueó el Porsche y del cual se bajó una mujer, quien sería Ericka Tumbaco.

Las imágenes del Porsche fueron registradas por las cámaras de Segura EP de Guayaquil. Por eso, el propio alcalde del Puerto Principal, Aquiles Álvarez, abanderó la denuncia y acudió a la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea, controlada por el correísmo, para exponer el caso.

Asambleísta González: no haga el ridículo otra vez, quien miente es usted para mantener su narrativa de auto atentado que nadie cree. Aquí no hay alteración de documentos públicos. Amanda Victoria Tumbaco Flores, hija de Erika Tumbaco, se atendió en el Hospital de los Ceibos del… pic.twitter.com/gqbluXkn3m — Fernando Yávar Umpiérrez (@FernandoYavar78) December 10, 2025

Yavar se reafirma en la versión sobre las causas de la presencia del Porsche

Como parte de la denuncia por la presencia del Porsche en Isla Trinitaria, el correísmo reveló que el automotor estaba registrado como propiedad de Industrial Molinera, perteneciente al Grupo Noboa. Entonces, la teoría de la Revolución Ciudadana es que la explosión en la Bahía fue un autoatentado.

Sin embargo, Yavar insiste en que se trató de una coincidencia. Ese día, el Porsche —con un chofer— fue asignado a Ericka Tumbaco para trasladarla al Hospital de Los Ceibos debido a que su hija Amanda había sufrido un accidente de tránsito.

La denuncia del correísmo y el alcalde de Guayaquil apuntan a un vehículo de propiedad de Industrial Molinera. Captura de Pantalla.

El punto clave es que Tumbaco viviría en el mismo lugar (oro departamento en el mismo edificio) en el que se encontraba la vivienda de Iván Ballesteros y, ante la presencia de personal policial para la detención de Ballesteros, Ericka Tumbaco solicitó al conductor desviarse hacia Isla Trinitaria, ya que había recibido una llamada en la que le alertaban que sus hijos estaban siendo detenidos.

Yavar calificó la denuncia como un show político. Recordó que existe una denuncia en la Fiscalía —presentada por el mismo asambleísta González— y señaló que ese era el espacio donde se deben ventilar los hechos.

“Nos ratificamos (en su versión) porque es la verdad. El día que le toque declarar la va a ratificar”, señaló Yavar. A la par, dijo que era un tema de análisis las posibles implicaciones legales de la difusión de información sanitaria por parte de González.

