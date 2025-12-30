Viuda Fest 2025: ciclistas recorrieron 45 km desde Guayaquil hasta Daule

Desde Guayaquil, en el estadio Alberto Spencer, al menos 80 deportistas partieron hacia la ruralidad del cantón Daule para despedir el 2025 con la Viuda Fest, evento pedal en el que se recorrieron 45 kilómetros hasta la cabaña de Angelito, en el recinto Sabanilla, en La Aurora.

RELACIONADAS Ciclistas de la Calle completaron una desafiante ruta andina ecuatoriana

Guiados por Miguel Cedillo, la ruta estuvo cargada de emociones desde la partida. “Nosotros contagiábamos en el recorrido a la gente que pasaba y contenta nos saludaba. Llegamos a la cabaña, un sitio rústico, en medio de la montaña de Sabanilla, atrás del redondel de las mariposas de Villa Club, agotados, pero satisfechos”, comentó el líder.

Fiesta, música y concurso de viudas

El grupo de ciclistas Salchipaperos reactivan las rodadas en Durán Leer más

En la meta, la celebración fue a lo grande: arco inflables, DJ, regalos, canastas y el punto central, el concurso de las viudas, cuya elección de la mejor estuvo a cargo de deportistas de Lady Bikers.

Al final, ganaron las viudas que se destacaron durante el recorrido y mientras estuvieron en la cabaña; además, tuvieron que completar un circuito desde la cabaña de Angelito hasta el redondel de Las Mariposas, que era de unos 8 km. El ganador fue el ciclista Raúl Acosta, de Rebelión MTB.

“Fue una jornada inolvidable. Comenzamos a las nueve de la mañana has las 13:30. La intención era celebrar el fin de año y desear buenos augurios en el 2026 para todos los ciclistas, de montaña, ruta y urbanos, también. Como organizador me sentí muy contento por la buena vibra de todo lo vivido en 2025 con eventos competitivos, labores sociales y de esparcimiento”, concluyó Cedillo.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!