El grupo de ciclistas Salchipaperos reactivan las rodadas en Durán

El colectivo urbano de deportistas aficionados intentan volver a la normalidad tras oleada de delincuencia en Durán

Ciclistas del grupo urbano Salchipaperos reactivan sus actividades en Durán. Pese a la inseguridad que experimenta ese cantón del Guayas, el domingo 12 de octubre realizaron un recorrido de 42 km hasta Punta Barranca, zona ubicada en Samborondón.

Nadia Carvajal Romero, una de las líderes del colectivo, comentó que cada recorrido es una motivación para ella y sus compañeros, que, como siempre, se concentraron en el puente de la Unidad Nacional, antes de la partida.

Después de pedalear 21 km, los ciclistas tomaron un descanso corto en Punta Barranca, se hicieron fotografías, se hidrataron y comieron frutas para retomar la actividad e iniciar el retorno hacia el cantón ferroviario.

Carvajal hizo un llamado a los deportistas de su cantón para que se sumen a la actividad y darle vida a Salchipaperos, un grupo urbano que se reactiva en Durán.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!