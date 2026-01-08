¿Eres beneficiario del Bono de Desarrollo Humano 2026? Consulta aquí con tu cédula

Este 2026, el Gobierno del presidente Daniel Noboa ha reactivado el calendario de pagos del Bono de Desarrollo Humano (BDH), un programa fundamental en la asistencia social del Ecuador. Con esta medida, se busca apoyar a las familias más vulnerables en medio de un contexto económico desafiante, marcado por el aumento del costo de vida y la inestabilidad laboral en diversas regiones del país.

El Bono de Desarrollo Humano ofrece un apoyo mensual de $55 a las familias registradas en el Registro Social y que cumplen con los requisitos de vulnerabilidad establecidos por el gobierno. Este monto puede incrementarse según la cantidad y edad de los integrantes del hogar.

El bono adicional se otorga por:

Hasta tres niños menores de cinco años.

Hasta tres hijos entre cinco y 18 años.

De este modo, las familias con más hijos pueden recibir una mayor transferencia, pensada para cubrir necesidades esenciales como alimentación, salud y educación.

¿Quién administra el Bono?

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) es el encargado de ejecutar el programa. Este ministerio se ocupa de identificar a los beneficiarios, actualizar la información y coordinar los pagos en todo el país.

¿Cómo saber si soy beneficiario del Bono?

Las personas interesadas pueden consultar si son beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano ingresando sus datos personales en la plataforma digital del MIES, a través del portal oficial www.inclusion.gob.ec

. El sistema les permitirá confirmar si están habilitados para recibir el beneficio y les indicará el punto de pago asignado.

Calendario de pagos del Bono en enero de 2026

El pago del Bono se organiza según el último dígito de la cédula de identidad, y los beneficiarios pueden cobrar en agencias y puntos de pago autorizados cercanos a su domicilio. Las fechas para enero son las siguientes:

Cédula terminada en 0 - pueden cobrar el 10, 20 y 30 de enero

Cédula terminada en 1 - pueden cobrar el 1, 11, 21 y 31 de enero

Cédula terminada en 2 - pueden cobrar el 12 y 22 de enero

Cédula terminada en 3 - pueden cobrar el 3, 13 y 23 de enero

Cédula terminada en 4 - pueden cobrar el 4, 14 y 24 de enero

Cédula terminada en 5 - pueden cobrar el 5y 15 de enero

Cédula terminada en 6 - pueden cobrar el 6, 16 y 26 de enero

Cédula terminada en 7 - pueden cobrar el 7, 17 y 27 de enero

Cédula terminada en 8 - pueden cobrar el 8, 18 y 28 de enero

Cédula terminada en 9 - pueden cobrar el 9, 19 y 29 de enero

El Bono de Desarrollo Humano 2026 sigue siendo una herramienta esencial para la lucha contra la pobreza en Ecuador, brindando a miles de familias vulnerables un apoyo económico vital para enfrentar los retos diarios.

