Ciclistas de la Calle recorren 55 km hasta la cascada La Bramadora, en Manabí

Entre montañas, lodo y amistad, los Ciclistas de la Calle completaron una travesía de 55 km hasta la cascada La Bramadora

Ciclistas de la Calle vivió 55 kilómetros de esfuerzo, paisajes y hermandad durante una aventura que desafió el cuerpo, la mente y el terreno, y que tuvo como destino final la mítica cascada La Bramadora, escondida entre las montañas de Julcuy, cantón Jipijapa, Manabí.

Todo inició en la parroquia El Anegado. La ruta cruzó La América, El Guarango y Julcuy, donde el terreno cambió. El camino lastrado hizo aflorar resistencia. Eso sin contar subidas que exigían energía, bajadas traicioneras, riachuelos que cortaban el paso y obligaban a cargar la bicicleta.

Cada pedaleo fue una lucha para Huber Palma, Carlos Briones, Edwin German, Leonardo Loor, Julio Brand, Fulton Espinoza, Byron Ruiz, Jhony Cabezas y Patricio Olivera hasta que la recompensa llegó para los exploradores, hermanos de ruta, y guerreros del asfalto y la tierra.

Tras varias horas de esfuerzo, la meta apareció como un oasis: La Bramadora, rugiendo con fuerza entre la vegetación. Las aguas cristalinas no solo refrescaron los cuerpos, sino también el alma. Allí, entre risas y abrazos, compartieron empanadas de queso, maduro lampreado y seco de pollo.

El sabor tenía otro sentido: era el sabor de la victoria. Pero la aventura no terminaba ahí. El retorno fue igual de desafiante, cruzando por Agua Blanca hasta conectarse con la carretera principal rumbo a Puerto López. El conteo final: 55 kilómetros de historia escrita con sudor, polvo y pasión. Así viven los Ciclistas de la Calle. No hay ruta imposible, no hay meta lejana. Solo hay ganas de rodar, descubrir y dejar huella.

