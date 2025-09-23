Expreso
desafío 50k
Más de un centenar de deportistas recorrieron 50k en Guayaquil.Cortesía

Desafío 50K en Guayaquil: más de 100 ciclistas se unieron por el Día sin Auto

El Desafío 50K coincidió con el Día Mundial sin Auto y que pidió reabrir el puente hacia la Isla Santay

Más de un centenar de deportistas se unieron para participar en el XVII Desafío 50k Guayaquil de punta a punta, que se realizó por el Día Mundial sin Auto, bajo la coordinación del Club Eco ciclismo Ecuador Aventura, pioneros de los ciclopaseos por calles y avenidas de la ciudad puerto.

A esta nueva aventura se sumaron personas de todas las edades y de varios sectores de la urbe, quienes el 21 de septiembre llegaron desde muy temprano al Estadio Modelo Alberto Spencer, para desde ahí iniciar la travesía hacia las calles del sur de la urbe y después retornar al centro y concluir en el norte, específicamente en el Parque Samanes.

Ciclistas de la Calle

Ruta en bicicleta hasta Casas Viejas: destino la cascada Bálsamo

Ya a la altura del puente de la Isla Santay se entregaron medallas de forma simbólica a los deportistas que se unieron a la prueba para exigir que, lo antes posible, se habilite el paso a la Isla, un sitio de esparcimiento natural. “Esperamos se abra pronto el paso a los ciclistas”, sentenció Luis Sánchez, líder de Ecuador Aventura.

Después del recorrido hacia el sur se encaminaron al norte de Guayaquil, por la calle Eloy Alfaro, para luego tomar la avenida Olmedo, después el Malecón, la calle Junín, Esmeraldas, la avenida de Las Américas y al final la avenida Isidro Ayora hasta el Parque Samanes, donde terminó el evento con la premiación y sorteo de varios premios.

