Rejas en Guayaquil: El Municipio reconoce que solo el 10% de solicitudes se aprobaron

Desde el 2024 se han aprobado apenas 139 estructuras, 23 corresponden a renovaciones. Conoce los detalles

Cientos de barrios han optado por instalar rejas debido a la inseguridad de la ciudad.

El malestar de los moradores de varios barrios de Guayaquil se mantiene debido a que los trámites para la regularización de rejas continúan estancados.

Tras una publicación de EXPRESO, decenas de vecinos también han denunciado ser afectados por esta problemática, que impacta directamente en la convivencia barrial y genera temor a perder la inversión realizada en las estructuras de seguridad instaladas en distintos sectores de la ciudad.

El Municipio reconoce un bajo índice de aprobación

Luego del reportaje difundido por EXPRESO, el Municipio de Guayaquil admitió, mediante un comunicado oficial, que el índice de aprobación de solicitudes es de alrededor del 10 %. Según cifras oficiales, desde la implementación del proceso se han registrado 1.220 solicitudes. De ese total, 139 han sido aprobadas, 23 corresponden a renovaciones, 52 fueron negadas por incumplimientos técnicos y el resto permanece en trámite.

“Los procesos culminados han permitido que 139 colectivos barriales cuenten con autorización para instalar sus elementos de seguridad, beneficiando a aproximadamente 5.200 familias en distintos sectores de la ciudad”, indicó el Cabildo en su respuesta a EXPRESO.

El Municipio reconoció que algunos solicitantes pueden sentirse desorientados en las primeras etapas del proceso. No obstante, aseguró que ha puesto a disposición varias herramientas para facilitar el trámite. “La Alcaldía ha habilitado tres herramientas gratuitas.

Un video tutorial disponible desde el inicio del proceso digital; asesoría presencial en la Dirección General de Uso del Espacio y Vía Pública; y el Infocentro del Palacio Municipal, donde los solicitantes pueden utilizar computadoras con acceso a internet y recibir acompañamiento personalizado para cargar su información en el sistema”, detalló.

De acuerdo con el Municipio, entre los principales criterios de evaluación consta contar con el respaldo del 70 % de los propietarios de la zona de influencia y la instalación de uno de los tres modelos de puertas establecidos en la ordenanza, diseñados para garantizar la accesibilidad universal, la libre circulación peatonal y vehicular, así como el acceso irrestricto de los vehículos de emergencia.

Mientras tanto, los moradores esperan que en 2026 los procesos de aprobación sean más ágiles, de modo que puedan operar con sus estructuras ya regularizadas y sin el temor de perder la inversión realizada.

Referencial Hay rejas en la mayoría de barrios de Guayaquil. Muchos de ellas aún no están regularizados CARLOS KLINGER

