Regular rejas en Guayaquil, un trámite atrapado entre quejas y pocas soluciones

Referencial Hay rejas en la mayoría de barrios de Guayaquil. Muchos de ellas aún no están regularizados

Han pasado dos años desde que el Concejo Cantonal de Guayaquil aprobó la ordenanza que regula la colocación de rejas en el espacio público, una normativa que buscaba ordenar su instalación y contribuir a la seguridad en ciudadelas y barrios golpeados por la delincuencia que castiga a la ciudad. Sin embargo, la realidad dista de ese objetivo, pues varios líderes barriales denuncian que el proceso permanece estancado desde hace meses, sin respuestas claras ni plazos definitivos.

Los cuestionamientos por el uso de rejas se iniciaron en 2023. Aunque las rejas ya existían desde años atrás, la ordenanza intentó regular su uso en medio de la ola delictiva. Ante ello, el Municipio liderado por Aquiles Álvarez prometió cambios. No obstante, en las calles, los trámites se han convertido en un dolor de cabeza para los ciudadanos.

El reclamo ciudadano por la larga espera

“Ya presentamos todos los documentos hace más de un año y no tenemos respuestas. Gastamos alrededor de 5.000 dólares en colocar las rejas en la herradura y ha sido por gusto, porque aún no recibimos ninguna respuesta”, comentó Galo Ruiz, líder barrial de la Alborada, etapa 11. El dirigente señala que la incertidumbre genera molestia y preocupación entre los vecinos, ante el temor de que nuevos cambios normativos vuelvan a modificar las reglas del proceso.

“Ojalá no ocurra que, por la época de campaña electoral, todo quede en el olvido y venga otro alcalde y cambie todo. Queremos que se regularice lo antes posible”, solicitó.

Tal como ha informado EXPRESO, el plazo inicial para regularizar las rejas vencía en julio de 2024. Sin embargo, cada vez que se ha acercado la fecha límite, el Municipio ha optado por extenderla. Actualmente es hasta el 31 de julio de 2026.

La disposición más reciente establece que desde el 1 de octubre de 2025, el trámite dejó de ser presencial para pasar a una modalidad digital a través de la página web municipal. La medida, en teoría, buscaba agilizar el proceso, pero los vecinos se quejan de que los resultados no han sido los esperados.

“Yo inicié mi proceso en noviembre de 2024 y sigo sin recibir respuesta. Molesta que insistieran tanto en que se cumpla la norma y, cuando uno lo hace, simplemente te ignoran”, reclamó Mónica Montaño, moradora de Guayacanes, quien asegura que este malestar es compartido con gran parte del vecindario.

Irregularidades. Ante la falta de vigilancia, se han instalado estructuras que no cumplen con los requisitos solicitados por el Municipio de Guayaquil CARLOS KLINGER

Unos tiran la toalla y otros empiezan a construir con desorden

En Sauces 1, los residentes coinciden en que obtener los permisos se ha convertido en un trámite engorroso que ya se extiende por casi dos años. “Empezamos en 2024. Primero te dicen que faltan documentos, luego reconocen que ellos se equivocaron, pero como ya pasó mucho tiempo te obligan a empezar de cero. Se ha vuelto una misión casi imposible”, relató Ingrid Carrera.

En otros sectores, el cansancio ha llevado a algunos vecinos a desistir por completo. En la ciudadela Villamil, en el sur de Guayaquil, residentes aseguran que han decidido no continuar con el proceso. “Ya no nos vamos a amargar más con permisos que no llegan”, expresó uno de los moradores.

La falta de celeridad también ha generado efectos colaterales. En Los Esteros, vecinos advierten que la demora ha propiciado la instalación de rejas sin control ni lineamientos claros. “Como no hay respuestas, algunos sectores las colocan como les da la gana”, afirmó una residente, quien pidió mantener su nombre en reserva por temor a represalias.

Según su testimonio, en zonas como Los Esteros y La Fragata se han instalado rejas de forma artesanal y sin cumplir lo establecido por el Municipio. “Como ya dejaron esto en el olvido, hacen lo que quieren y con fines sospechosos”, manifestó. Situaciones similares, aseguran, se repiten en sectores como el Guasmo, Malvinas, Coviem y otras zonas del sur.

Hemos estado en el trámite por más de un año, pero no tenemos respuesta. Hemos gastado $5.000 Galo Ruíz

​líder de La Alborada

¿Cuántos trámites existen? ¿Cuántos vecindarios están regularizados? ¿Qué se está haciendo frente a estas denuncias? Estas son algunas de las dudas que EXPRESO intentó abordar con el Municipio. Sin embargo, hasta el cierre de este artículo no hubo respuesta. La entrevista con el funcionario que delegue Comunicación permanece pendiente.

Pero también está la otra orilla: los ciudadanos que sí lograron la regularización. Es el caso de Rory Sangster, líder barrial de Urdenor. “El trámite nos tomó más de un año y fue muy difícil. Pasé metido en el Municipio, enviando correos todos los días y acudiendo sin descanso a la ventanilla universal para que el proceso avance”, narró.

Sangster, considerado un referente en las gestiones barriales, fue enfático: “Lamentablemente, hay que estar detrás para que las cosas salgan. Es muy complejo, pero es la realidad”.

A la incertidumbre se suma el temor de que las autoridades procedan a retirar rejas ya instaladas sin previo aviso. “Eso ya pasó en Los Almendros. Sacaron las rejas de forma injusta y dejaron a los vecinos sin protección y con una deuda económica importante”, recordó Luis Layana, residente de este barrio del sur.

El retiro de seis rejas de seguridad instaladas en la zona de Los Almendros (Avenida José de La Cuadra y Ernesto Albán) ha traído conmoción y discordia entre todo el vecindario.



¿Qué pasó? Te lo contamos 👉 https://t.co/LjS97c3fpt pic.twitter.com/PDyI2aMclv — Diario Expreso (@Expresoec) January 21, 2025

