Regularización de rejas en Guayaquil: ¿Hasta cuándo es el plazo permitido?

Los constantes cambios de fecha han provocado confusión en los barrios. Conoce los detalles

Muchas rejas instaladas no tienen los lineamientos solicitados por el Municipio de Guayaquil.

La regularización de rejas en Guayaquil se ha convertido en un proceso marcado por la incertidumbre. Lo que inicialmente fue presentado como una medida para ordenar el uso del espacio público y brindar seguridad a los barrios, hoy genera más dudas que certezas entre los moradores, debido a los constantes cambios en los plazos.

Desde enero de 2024, cuando se anunció que el plazo para regularizar estas estructuras vencería en julio del mismo año, el cronograma ha sufrido sucesivas modificaciones.

A más de dos años de ese anuncio inicial, el proceso continúa abierto y con nuevas fechas límite, lo que ha provocado confusión, desgaste ciudadano y, en algunos casos, el abandono total del trámite por parte de los vecinos.

¿Hasta cuándo se puede regularizar el uso de rejas?

La respuesta más reciente se dio durante la sesión del Concejo Cantonal del miércoles 23 de julio de 2025, cuando se aprobó una nueva ampliación del plazo para cumplir con este requisito municipal.

En esa sesión, con 14 votos a favor, el Concejo resolvió extender el periodo de regularización por un año adicional. De esta manera, el nuevo plazo límite quedó fijado para el 31 de julio de 2026, pese a que inicialmente estaba previsto que el proceso concluyera el 31 de julio de 2025.

Actualmente, el trámite se lo realiza desde la página web del Municipio de Guayaquil. El objetivo es hacerlo de una forma más rápida y efectiva.

Las quejas ciudadanas en aumento

Referencial Hay rejas en la mayoría de barrios de Guayaquil. Muchos de ellas aún no están regularizadas CARLOS KLINGER

No obstante, para muchos ciudadanos, la ampliación no soluciona el problema de fondo. “Ya presentamos todos los documentos hace más de un año y no tenemos respuestas. Gastamos alrededor de 5.000 dólares en colocar las rejas en la herradura y ha sido por gusto, porque aún no recibimos ninguna respuesta”, reclamó Galo Ruiz, dirigente barrial de la Alborada, etapa 11.

El desgaste también se traduce en deserción. “Ya no nos vamos a amargar más con permisos que no llegan”, expresó uno de los vecinos del sur, reflejando el cansancio acumulado tras meses —e incluso años— de trámites sin resultados concretos.

La falta de definiciones claras ha tenido, además, efectos colaterales en otros sectores. En Los Esteros, residentes advierten que la demora en la regularización ha propiciado la colocación de rejas sin control ni lineamientos técnicos.

“Como no hay respuestas, algunos sectores las colocan como les da la gana”, señaló una vecina que pidió reserva de su identidad por temor a represalias.

