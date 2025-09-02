Ruta en bicicleta hasta Casas Viejas: destino la cascada Bálsamo

El grupo Ciclistas de la Calle recorrió la vía a la Costa para descubrir la cascada Bálsamo, un destino natural en Guayaquil

Ciclistas de la Calle en la cascada, en la vía a la Costa.

En una nueva aventura, el grupo Ciclistas de la Calle pedaleó hasta el kilómetro 22 de la vía a la Costa. El destino fue la comuna Casas Viejas, ubicada a un costado de la carretera. El objetivo: llegar a la cascada Bálsamo, un espectáculo natural que toma cuerpo en la época lluviosa.

Durante el recorrido, los ciclistas tuvieron una cita con la emoción de lo desconocido. El camino, rodeado de vegetación espesa y senderos irregulares, exigió esfuerzo físico y conexión con el entorno. Pero cada pedaleada valió la pena. “Es una ruta que te reta, pero también te recompensa con paisajes que no se ven todos los días”, dijo uno de los participantes.

Al llegar a la cascada, el grupo encontró un escenario digno de postal: agua cristalina cayendo entre rocas, rodeada de árboles y el sonido puro de la naturaleza. Unos nadaron, otros simplemente contemplaron el lugar en silencio. La jornada cerró con una reflexión compartida: el verdadero premio no fue solo llegar, sino descubrir que el cansancio y el calor no hicieron dudar.

El sol tostaba la piel, pero el espíritu del grupo, las bromas entre compañeros y el deseo de descubrir lo soñado les daban el impulso necesario. Y fue entonces que la recompensa llegó: la cascada Bálsamos, con sus aguas frescas, cristalinas y revitalizantes. El silencio del lugar, interrumpido solo por el sonido del agua cayendo, les hizo olvidar el cansancio.

En esta travesía participaron Carlos Xavier Briones, Huber Palma, Edwin Germam, Patricia Olivera, Jhony Cabezas, entre otros, quienes disfrutaron de la nueva conquista.

