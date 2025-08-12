Ruta de 50 km de Zombies Cyclists: de Bellavista a Valle Alto en Guayaquil

Zombies Cyclists, en nueva aventura de los jueves por la mañana, realizó una ruta de fondo hacia vía a la Costa: 12 deportistas recorrieron 50 km, ida y vuelta, entre Bellavista y la urbanización Valle Alto, a 21 kilómetros desde Guayaquil.

Previamente pasaron por Casas Viejas, hasta cruzar a la urbanización Valle Alto, tras pedalear a lo largo de tres horas, lo que incluyó una parada en la gasolina de Puerto Azul, para unirse a otros amantes del ciclismo que llegaron desde la zona norte de la urbe.

Una vez en la urbanización, según Guillermo Vásquez, líder de Zombies Cyclists, disfrutaron de los diseños vistosos que identifican a las distintas etapas de la urbanización, con cuatro ciudades importantes: en Nueva York, que es la primera etapa, está la estatua de la Libertad; en el lado de al frente es visible Londres, con el reloj de la ciudad inglesa.

En el divertido recorrido los ciclistas encontraron una réplica especial del coliseo romano de la ciudad italiana, Roma; y al final disfrutaron de un Arco de Francia, que identifica a la etapa denominada París.

"Experimentamos la adrenalina, la sensación de estar en un nuevo lugar, el poder desestresarse de la vida cotidiana y el objetivo primordial es la amistad que nos une al hacer este deporte", comentó el líder, quien, además, indicó que en la ciclovía de vía a la Costa hay partes que están en mal estado debido al tiempo que ha pasado, no se puede andar en ciertos puntos porque esta llena de maleza, palos y vidrios.

También recomendó que, frente a la problemática de la inseguridad, se debe hacer ciclismo en grupo de más de 10 personas. "La inseguridad está latente en todos lados, por eso el grupo Zombies prefiere salir de mañana", concluyó.

