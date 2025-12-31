Directv: Agenda deportiva para el miércoles 31 de diciembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este miércoles 31 de diciembre
Para este miércoles 31 de diciembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|miércoles 31
|✓
|15:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Verano - Camino al mundial
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 31
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 31
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias: Especial Fútbol de Sudamérica
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 31
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Básquet
|DSPORTS 2
|612
|1612