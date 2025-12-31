Expreso
Directv: Agenda deportiva para el miércoles 31 de diciembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este miércoles 31 de diciembre

Para este miércoles 31 de diciembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
miércoles 31 15:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Verano - Camino al mundial DSPORTS 610 1610
miércoles 31 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
miércoles 31 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias: Especial Fútbol de Sudamérica DSPORTS 610 1610
miércoles 31 20:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Básquet DSPORTS 2 612 1612
