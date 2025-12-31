¿Por qué la Serie A 2026 de LigaPro tendrá más técnicos ecuatorianos?

La Serie A 2026 inicia su pretemporada con 15 DT´´ confirmados, seis ecuatorianos en los bancos y un cupo aún por definirse

Joaquín Papa, es el entrenador de Independiente del Valle 2026.

Desde el 5 de enero, la mayoría de clubes de la Serie A del fútbol ecuatoriano iniciará su pretemporada 2026, con el discurso que se repite cada año: prometerle al hincha que “esta vez sí” llegará el título, aunque la historia muchas veces termine siendo otra.

En total, 15 de los 16 entrenadores comenzarán el trabajo físico y táctico, ya que todavía existe una silla vacía que depende de una decisión administrativa: saber si 9 de Octubre asciende o si Técnico Universitario logra salvar la categoría.

La resolución se conocerá en los próximos días, durante el Congreso Ordinario 2026 de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Sea cual sea el desenlace, el mapa de entrenadores ya empieza a tomar forma y deja una particularidad clara.

Juan Carlos León, entrenador de Libertad. cortesía

Hasta ahora hay 15 confirmados

La Serie A 2026 tendrá una mayor presencia de entrenadores ecuatorianos, con seis técnicos nacionales en los bancos, una cifra que ilusiona, pero que también añade presión en un torneo históricamente impaciente.

El reparto se completa con cuatro argentinos, dos uruguayos, un colombiano, un español y un brasileño. Ninguno de ellos ha sido campeón de LigaPro, por lo que todos arrancan desde cero, con la pregunta que ya es costumbre: ¿cuántos llegarán hasta diciembre?

Entrenadores ecuatorianos en Serie A 2026

Los DT ecuatorianos viven uno de sus mejores momentos en el fútbol local. Pool Gavilánez (Guayaquil City), Giovanny Espinoza (Leones FC), Juan Carlos León (Libertad), Javier Carvajal (Manta), Paúl Vélez (Mushuc Runa) y Diego Martínez (Universidad Católica) serán los seis representantes tricolores.

Todos comparten una misma consigna: demostrar que el talento local también sabe dirigir.

Diego Martínez, entrenador de Universidad Católica. KARINA DEFAS

¿Quién es quién en los bancos de la Serie A?

El campeón defensor, Independiente del Valle, apuesta por Joaquín Papa, debutante en Ecuador y en el plano internacional. El uruguayo llega tras ser campeón del Torneo Apertura con Liverpool de Montevideo y tendrá el reto de defender el título local y sostener el protagonismo en Copa Libertadores.

En Aucas se mantiene el colombiano Juan Pablo Buch, en un contexto complejo por salidas importantes del plantel. El desafío será competir sin excusas y sostener una identidad competitiva.

Barcelona SC, según lo conocido hasta ahora, continuará con Ismael Rescalvo. El español resistió un 2025 irregular y ahora tendrá la opción de armar el equipo a su medida, aunque el camino no será sencillo con Liga de Quito e Independiente del Valle conservando gran parte de sus plantillas.

El técnico brasileño Tiago Nunes, de Liga de Quito, durante la rueda de prensa. @LDU_Oficial

Delfín apuesta por Juan Zubeldía, quien llegó a finales de 2025 y tendrá su primera temporada completa para imponer su idea en Manta.

Por su parte, Jorge Célico regresa a Deportivo Cuenca, con LigaPro y Copa Sudamericana como objetivos. El argentino se siente cómodo en proyectos donde la plantilla es corta y el ingenio debe ser largo.

Procesos confirmados y proyectos que continúan

En Emelec sigue Guillermo Duró, ahora con promesas de pagos al día y refuerzos reales. La llegada de Miller Bolaños es una señal clara de que el Bombillo quiere volver a competir.

Pool Gavilánez hará historia al cumplir 10 años al frente de Guayaquil City, que regresa a la Serie A, un récord silencioso en tiempos de poca paciencia.

Giovanny Espinoza debutará como DT en Serie A con Leones FC, acompañado por Edison Méndez, con un objetivo urgente: salvar la categoría.

Pool Gavilánez, entrenador de Guayaquil City. cortesía

Muchos entrenadores repiten

Juan Carlos “Pechón” León continúa en Libertad FC, consolidado como un entrenador respetado por su orden táctico y su manejo de plantillas cortas.

El brasileño Tiago Nunes seguirá en Liga de Quito. Tras una Libertadores memorable, en la que llegó a semifinales, quedó en deuda en LigaPro. La misión es una sola: el título.

Guillermo Sanguinetti repite en Macará, con un buen cierre en 2025 y doble competencia en 2026.

Con apenas 36 años, Javier Carvajal salvó al Manta FC del descenso y ahora liderará un proyecto joven.

Paúl Vélez continúa en Mushuc Runa tras salvar la categoría. El “Ponchito” apunta a volver a la Copa Sudamericana.

Paúl Vélez (d) es el entrenador del Ponchito 2026. cortesía

Raúl Antuña afrontará su segundo año en Orense, que debutará en Sudamericana ante Macará.

Diego Martínez sigue en Universidad Católica, campeón de la Copa Ecuador y clasificado a Libertadores, como parte de la nueva camada de entrenadores nacionales.

El equipo 16 sigue en suspenso. Si asciende 9 de Octubre, podría continuar Walter Aristizábal. Si se mantiene Técnico Universitario, aún no hay entrenador tras la salida de Javier Hernández.

