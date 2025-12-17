The Best: ¿Cómo se eligen los ganadores del premio The Best?

El The Best se define con una votación global que une a entrenadores, capitanes, prensa y aficionados.

En Doha, Qatar, la alfombra no fue solo roja, también fue democrática. Allí, bajo el sello de la FIFA, se entregaron los premios The Best 2025, galardones que no nacen de una sola mirada, sino de un consenso global que mezcla cancha, liderazgo, prensa y afición.

La española Aitana Bonmatí, dueña absoluta del fútbol femenino, alcanzó su tercera coronación consecutiva como la Mejor Jugadora del Mundo. El francés Ousmane Dembélé, por su parte, fue consagrado como el Mejor Jugador masculino.

Willian Pacho es pieza clave en la defensa del PSG. AFP

Así van escogiendo a los ganadores

Y en medio de los gigantes, apareció un hito histórico: por primera vez, un ecuatoriano como Willian Pacho se ubicó entre los protagonistas del máximo escenario individual del fútbol mundial.

Pero detrás del brillo de la gala, existe un proceso tan meticuloso como plural. Los premios The Best se definen a través de un jurado internacional compuesto por cuatro bloques con el mismo peso: los entrenadores de las selecciones nacionales, los capitanes de cada selección, un periodista especializado por país y los aficionados registrados en FIFA.com.

Ecuador con voz y voto

Cada votante debe elegir a tres candidatos por categoría, ordenándolos según su mérito. El primero recibe cinco puntos, el segundo tres y el tercero uno. Así, la suma global define al ganador, evitando que una sola región o tendencia monopolice el resultado.

Enner Valencia es el capitán de Ecuador. Cortesía

Ecuador también tuvo voz en esta elección. Enner Valencia, como capitán de la Tri; Sebastián Beccacece, como seleccionador nacional; y un periodista ecuatoriano participaron activamente del proceso, representando al país en una votación que conecta a todo el planeta fútbol.

El The Best no es solo un premio. Es el reflejo de un año de rendimiento, liderazgo y constancia, evaluado desde todos los ángulos posibles. Por eso, cuando se levanta el trofeo, no habla una sola opinión: habla el fútbol entero.

