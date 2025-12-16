Expreso
Willian Pacho
Willian Pacho, con PSG, buscarán mantener el título de campeón en la Champions League.Archivo

Willian Pacho en el once ideal de The Best, orgullo ecuatoriano mundial

EL tricolor corona su mejor año, tras conquistar la Champions con el PSG y ser uno de los mejores jugadores del mundo

El nombre de Willian Pacho ya es sinónimo de excelencia. El defensor ecuatoriano fue elegido dentro del once ideal de los premios The Best FIFA, en una gala realizada en Doha, Qatar, marcando un hecho sin precedentes para el fútbol de Ecuador. Nunca antes un jugador tricolor había alcanzado este reconocimiento individual colectivo a nivel mundial.

Pacho, actual figura del París Saint-Germain y referente de la selección ecuatoriana, cerró una temporada simplemente extraordinaria. Campeón de la Champions League, ganador de todos los torneos locales en Francia y de la Supercopa de Europa, además de subcampeón del Mundial de Clubes, el zaguero consolidó un año que lo catapultó a la élite del fútbol internacional.

willian pacho psg
Willian Pacho es una de las figuras de Paris Saint-Germain.CORTESIA

Pacho un crack de Ecuador para el mundo

Su rendimiento fue constante, sobrio y decisivo. Dueño de una lectura táctica impecable, fortaleza física y serenidad bajo presión, Willian Pacho se ganó el respeto del vestuario parisino y del escenario europeo. Todo ello sin perder la humildad que lo caracteriza desde sus inicios.

En el once ideal de The Best comparte lugar con estrellas de talla mundial como Virgil van Dijk, Jude Bellingham, Pedri González y Lamine Yamal, en un equipo dominado por el PSG, club que aportó más jugadores que cualquier otro, incluso por encima del Barcelona.

El reconocimiento a Pacho no solo celebra un año brillante, sino que confirma su lugar entre los mejores defensores del mundo. Su logro representa un orgullo nacional y una señal clara de que el fútbol ecuatoriano sigue creciendo y exportando talento de clase mundial.

Orgulloso de Pacho

