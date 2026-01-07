Isla Mocolí: Ataque armado deja tres personas fallecidas

La Policía llegó al lugar para tomar procedimiento y resguardar la zona

Un violento ataque armado tuvo lugar la noche del miércoles 7 de enero en la urbanización Golf Club, situada en la Isla Mocolí, en el cantón Samborondón, provincia del Guayas. Fuentes policiales de alto nivel confirmaron a este Diario que el saldo del incidente fue de tres personas fallecidas y un herido, que al parecer es un guardia de seguridad.

"La unidad investigativa ya está en el lugar. Por ahora, no podemos adelantar detalles sobre cómo ocurrieron los hechos", señaló la fuente policial.

En las redes sociales han circulado imágenes que muestran a las víctimas tendidas sobre el césped de la cancha, mientras que en los alrededores se observa un gran despliegue policial resguardando la zona. El ataque ha causado preocupación entre los residentes de Golf Club, quienes reportan movimientos extraños y un aumento en la presencia policial en la zona.

"Al parecer, los agresores llegaron en una camioneta haciéndose pasar por policías y militares. No sabemos aún cómo lograron acceder al lugar ni cómo entraron a la garita", explicó una fuente.

Según otra fuente policial, diez individuos vestidos como policías y militares ingresaron al lugar portando armas de fuego y dispararon contra las víctimas. Al ser confrontados por la Policía, abandonaron la camioneta y huyeron en otro vehículo.

Las autoridades siguen investigando el caso para esclarecer las circunstancias y dar con los responsables del ataque.

