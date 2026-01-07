Trump y Petro hacen las paces y anuncian reunión en la Casa Blanca

Ilustración hecha con IA: Trump y Petro no han tenido ningún tipo de reunión en los últimos dos años.

La política internacional de 2026 ha dado uno de los giros más inverosímiles hasta la fecha.Apenas dos días después de que Donald Trump insinuara una intervención militar en Colombia y Gustavo Petro amenazara con "volver a tomar las armas" para defender la soberanía, ambos mandatarios han pasado de la retórica de guerra a la diplomacia de alto nivel.

Una llamada 'relámpago'

La noche de este miércoles 7 de enero, el presidente colombiano sorprendió al mundo publicando una fotografía suya al teléfono con la leyenda: "Aquí hablando con el presidente Trump".

Aquí hablando con el presidente Trump pic.twitter.com/zVGjwJiRUx — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 8, 2026

Minutos después, el presidente republicano confirmaba la conversación en su red social Truth Social, calificándola como un "gran honor" y anunciando una próxima visita oficial de Petro a la Casa Blanca.

La versión de Trump: "Aprecié su tono"

El cambio de discurso del presidente estadounidense fue radical. Si el domingo llamaba a Petro un "hombre enfermo" y sugería que una operación militar en Colombia le "sonaba bien", este miércoles adoptó un tono conciliador.

"Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido", escribió Trump.

El mandatario agregó: "Aprecié su llamada y su tono, y espero reunirme con él en el futuro cercano". Además, confirmó que los arreglos para el encuentro en Washington D.C. ya están siendo gestionados entre el Secretario de Estado, Marco Rubio, y la Cancillería colombiana.

La propuesta de Petro: Energía por Paz

Por su parte, Gustavo Petro ofreció su propia narrativa de la conversación, alejándose del tema del narcotráfico mencionado por Trump y centrando el discurso en una visión ambientalista. Según el mandatario colombiano, el diálogo giró en torno al "desencuentro" sobre la relación de EE. UU. con América Latina.

Entre las cosas que hablamos, el presidente Trump y yo, fue el desencuentro que tuvimos en su visión de la relación de EEUU con América Latina.



Dije en mi carta escrita a Trump en el inicio de su gobierno, y a Biden personalmente que se podía establecer un alianza américana, si… pic.twitter.com/z2FSfWafdl — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 8, 2026

Petro detalló que propuso una "alianza americana" basada en el potencial de energías limpias de Suramérica (calculado en 1.400 GW) para cubrir la demanda energética de Estados Unidos (840 GW anuales).

"América Latina puede lograr que el 100% de la matriz energética de EE. UU. sea limpia... Un uso de América Latina por petróleo solo llevaría a la destrucción del derecho internacional y a la barbarie", explicó Petro en X.

Para sellar el nuevo tono diplomático, el presidente colombiano publicó una imagen simbólica de un águila calva y un jaguar juntos, representando la unión de las dos potencias.

De la trinchera al despacho

Este acercamiento ocurre tras momentos de máxima tensión. Apenas el lunes, Petro había escrito una extensa carta asegurando que, aunque juró no volver a tocar un arma tras su desmovilización del M-19, lo haría de nuevo "por la patria" si Trump cumplía sus amenazas de intervención.

Hoy, la amenaza de los fusiles parece haber sido reemplazada por una agenda de inversión de $500.000 millones de dólares que Petro espera conseguir de Estados Unidos, mientras Marco Rubio, antes el mayor crítico del gobierno colombiano, prepara la alfombra roja en Washington.

