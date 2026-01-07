50 millones de barriles: Trump anuncia envío de petróleo venezolano a EE.UU.

Donald Trump confirmó que Venezuela enviará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos

Trump informó que el régimen chavista acordó entregar de 30 a 50 millones de barriles de petróleo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad a su país. El anuncio se realizó a través de la red social Truth Social el cual señala que el petróleo será comercializado a precio de mercado y que los ingresos quedarán bajo la administración de Donald Trump, con la promesa de dirigirlos a proyectos destinados a favorecer tanto a la ciudadanía venezolana como a los intereses de Estados Unidos.

“Ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos, para asegurar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos”, afirmó Trump en su declaración. Además, informó que instruyó al secretario de Energía, Chris Wright, para ejecutar el plan de manera inmediata.

Redirigir cargamentos destinados a China

Según un reporte de Reuters, delegaciones de Washington y Caracas han sostenido conversaciones para coordinar el envío de crudo venezolano hacia refinerías en Estados Unidos, una medida que podría desviar cargamentos previamente destinados a China y evitar nuevos recortes en la producción de la estatal PDVSA.

El manejo del crudo venezolano ahora estará bajo la dirección de la presidencia estadounidense. EFE/Henry Chirinos

Estas gestiones se originaron tras la exigencia de Donald Trump de que el gobierno venezolano abra el sector petrolero a compañías estadounidenses y privadas, advirtiendo que un rechazo podría derivar en una escalada militar.

Actualmente, Venezuela mantiene millones de barriles almacenados en tanqueros y depósitos, sin posibilidad de exportarlos debido al bloqueo impuesto por Estados Unidos a mediados de diciembre, en el marco de una presión internacional que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

De acuerdo con fuentes consultadas por Reuters, las negociaciones en curso podrían implicar la reasignación de cargamentos que estaban destinados al mercado asiático, en particular a China, principal comprador del crudo venezolano durante los últimos diez años.

Cambio en la gestión del crudo

Actualmente, el envío de crudo venezolano a Estados Unidos está bajo control exclusivo de Chevron, principal socio de PDVSA, gracias a una licencia especial otorgada por el gobierno estadounidense. Durante el bloqueo, la compañía ha sostenido exportaciones constantes de entre 100.000 y 150.000 barriles diarios, mientras que otras firmas internacionales permanecen limitadas.

El anuncio de Donald Trump contempla que los ingresos generados por la venta de petróleo sean administrados directamente desde la presidencia estadounidense. En paralelo, Washington y Caracas han explorado la opción de organizar subastas para que compradores norteamericanos accedan a cargamentos venezolanos, además de evaluar la entrega de licencias especiales a socios de PDVSA, según reportó Reuters.

En el pasado, estas licencias han permitido que empresas como Chevron, Reliance, CNPC, Eni y Repsol obtengan crudo venezolano para refinarlo o comercializarlo en mercados externos.

