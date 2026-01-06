Nataly Morillo: exfuncionarios procesados ya no tendrán refugio político en Venezuela

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, abordó el 5 de enero en Café La Posta la situación de exfuncionarios ecuatorianos con procesos judiciales que permanecían en Venezuela, así como el nuevo panorama político que se configura tras el colapso del régimen de Nicolás Maduro. Sus declaraciones se dieron en un contexto regional atravesado por la migración masiva, los desafíos de la seguridad transnacional y una ruptura diplomática que durante años obstaculizó la cooperación judicial entre ambos países.

Morillo relacionó este cambio de escenario con los casos de exfuncionarios ecuatorianos requeridos por la justicia que, según señaló, encontraron respaldo político en territorio venezolano. Mencionó a María de los Ángeles Duarte, Fernando Alvarado y Ronny Aleaga, a quienes identificó como beneficiarios de esa protección, lo que impidió avances en sus procesos judiciales.

“Veamos ahora a dónde van”, añadió Morillo, al recalcar que el nuevo contexto regional abre la puerta para activar mecanismos de cooperación internacional y exigir que estas personas respondan ante la justicia ecuatoriana.

Morillo también sostuvo que el Gobierno ecuatoriano recibe con optimismo la noticia de que Nicolás Maduro ya no ejerce el poder, al considerar que se abre una etapa distinta para los venezolanos y para la región. “Nosotros saludamos y felicitamos a los pueblos que pueden ejercer con democracia y con libertad sus liderazgos”, afirmó.

Gobierno de Ecuador y su postura frente a Venezuela

Según la ministra, el quiebre democrático en Venezuela fue uno de los factores que provocó la salida de más de ocho millones de ciudadanos hacia distintos países, incluido Ecuador. En ese marco, aseguró que el cambio político genera esperanza entre los migrantes que celebraron la noticia en varias ciudades del país.

“Empieza a sentirse la libertad dentro de los venezolanos”, dijo Morillo, al recordar que Quito, Guayaquil y otras provincias fueron escenario de manifestaciones espontáneas tras conocerse el anuncio. Para el Ejecutivo, ese ambiente refleja un giro histórico en la región.

El Ecuador restringe el ingreso al territorio ecuatoriano de ciudadanos venezolanos vinculados al régimen de Maduro.

Seguridad regional y el impacto del régimen venezolano

Durante la entrevista, la ministra vinculó directamente al antiguo régimen con problemas de seguridad transnacional. Señaló que Nicolás Maduro no solo lideró un sistema autoritario, sino que fue señalado como parte del denominado cartel de los soles, estructura que (según dijo) financió economías criminales en varios países.

“Eso perjudicaba grandemente a toda la región en el ámbito de seguridad”, afirmó Morillo, al explicar que esos flujos ilegales también impactaron en Ecuador, donde el narcotráfico y el crimen organizado se consolidaron en la última década.

Crimen organizado y Venezuela en el discurso oficial

Morillo indicó que la ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela respondió precisamente a ese contexto político y de seguridad. Actualmente, Ecuador no cuenta con embajada venezolana, una decisión que, según dijo, fue coherente con la postura del país frente al régimen de Maduro.

En ese escenario, destacó la cercanía del Gobierno ecuatoriano con Estados Unidos, país con el que mantiene cooperación en seguridad, comercio e inteligencia. “Somos respetuosos de las decisiones de los países amigos y de la región”, señaló.

Restricción de ingreso a exfuncionarios vinculados al chavismo

Uno de los puntos más sensibles abordados en la entrevista fue el reciente comunicado oficial que restringe el ingreso a Ecuador de ciudadanos venezolanos vinculados al régimen de Maduro. Morillo explicó que la medida apunta a figuras políticas y operadores que, según el Gobierno, colaboraron con estructuras represivas.

“No se les va a dar libertad para que puedan estar dentro del territorio ecuatoriano”, enfatizó la ministra, al señalar que existe coordinación entre Cancillería y el Ministerio del Interior para aplicar estos controles.

Casos de corrupción y el mensaje político del Gobierno

En su intervención, la ministra recordó el caso del exvicepresidente Jorge Glas, actualmente recluido en la cárcel de El Encuentro. Aseguró que el intento de asilo frustrado marcó un punto de quiebre en la política del actual Gobierno frente a la impunidad.

“Tenemos a un presidente decidido que no pacta con narcotraficantes ni con delincuentes”, afirmó Morillo, al contrastar la postura actual con gobiernos anteriores que, según dijo, otorgaron privilegios a sentenciados por corrupción.

Justicia, asilos y cooperación internacional

La ministra insistió en que el mensaje es claro: Ecuador no será refugio para actores políticos vinculados a economías criminales, vengan de donde vengan. Añadió que el sistema judicial será el encargado de definir los procesos y tiempos para cada caso.

Para Morillo, la salida de Maduro no solo reconfigura el mapa político regional, sino que abre una ventana para fortalecer la cooperación en seguridad y justicia, un eje que el Gobierno considera prioritario en 2026.

