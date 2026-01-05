Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela, crea comisión para liberar a Nicolás Maduro

Delcy Rodríguez crea una comisión de alto nivel para buscar la liberación de Maduro tras su detención por Estados Unidos

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, conformó una comisión especial para intentar recuperar la libertad del presidente Nicolás Maduro, tras su detención por parte de Estados Unidos en la madrugada del sábado 3 de enero de 2026, durante una operación especial denominada ‘Operación Resolución Absoluta’, ejecutada en Caracas.

Comisión oficial para la liberación de Maduro y Cilia Flores

La información fue confirmada por Freddy Náñez, ministro de Comunicación, quien detalló que la decisión se tomó durante una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, la primera realizada con Rodríguez en funciones como presidenta interina. En ese encuentro se resolvió la creación de dos comisiones, una de ellas denominada “comisión de alto nivel para la liberación del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores”.

Según explicó Náñez en una comparecencia transmitida por la televisión estatal VTV, este organismo estará encabezado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; el ministro de Exteriores, Yvan Gil; la viceministra para Comunicación Internacional, Camilla Fabri; y el propio titular de Comunicación.

Defensa del chavismo y advertencias al escenario internacional

Durante su intervención, Náñez destacó las movilizaciones de simpatizantes del chavismo tanto dentro como fuera del país, en respaldo a Maduro y Flores.

“Nuestras calles se llenaron de pueblo, de banderas tricolor, de ocho estrellas, y un reclamo justo por la soberanía y la autodeterminación de los pueblos”, afirmó.

El funcionario advirtió que la detención del mandatario podría sentar un precedente peligroso a nivel internacional. “No se puede aceptar que un precedente tan nefasto como este pueda consolidarse, puesto que sería un factor de desequilibrio no solo para la región, sino para el mundo”, sostuvo.

Además, Náñez informó que la primera acción oficial de Delcy Rodríguez como presidenta provisional fue visitar a los militares que resultaron heridos durante el ataque estadounidense del pasado sábado.“Jóvenes, soldados y soldadas, valientes y heroicos que pusieron el pecho para defender nuestra soberanía, nuestra integridad y a nuestro presidente”, concluyó.

