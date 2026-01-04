Militares venezolanos reconocen a Delcy Rodríguez y piden "retomar la normalidad"

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, oficializó el respaldo militar a la sucesión y llamó a la calma

Veinticuatro horas después de la extracción de Nicolás Maduro, la cúpula militar venezolana rompió el silencio, pero no para declarar la guerra, sino para intentar estabilizar el sismo político.

"La patria debe encaminarse"

En un mensaje televisado este domingo, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, reconoció formalmente a Delcy Rodríguez como presidenta encargada y exhortó a la ciudadanía a pasar la página del shock y reactivar el país.

Fotografía de archivo del 23 de septiembre de 2025 que muestra al ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, hablando durante un ejercicio militar en Caracas (Venezuela). Efe

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), considerada el principal sostén del chavismo, acató sin fisuras públicas la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que otorga el poder a Rodríguez por 90 días.

Padrino López leyó el comunicado oficial que valida la sucesión, enviando un mensaje claro de continuidad institucional a pesar del vacío en Miraflores.

Lejos de convocar a una movilización bélica, el discurso del "general en jefe" se centró en evitar el colapso interno.

"Llamo al pueblo de Venezuela a que retome sus actividades económicas, laborales, de todo tipo, educativas, en los próximos días... la patria debe encaminarse sobre su riel constitucional", ordenó Padrino López.

El ministro instó a la calma y pidió a la población "no caer en las tentaciones de la guerra psicológica" ni en el miedo, buscando proyectar una imagen de control y normalidad administrativa bajo el nuevo mando de Rodríguez.

Muertos durante la captura de Maduro

Aunque el tono general fue de contención, Padrino López ofreció la primera versión oficial del chavismo sobre el saldo del operativo estadounidense. Contradiciendo la narrativa de una intervención limpia, el ministro denunció que durante el "cobarde secuestro" de Maduro murió "a sangre fría" parte de su equipo de escoltas, así como otros militares y civiles, aunque no precisó cifras exactas.

Padrino también respaldó un supuesto decreto de "estado de conmoción exterior" que, según la narrativa oficial, habría sido firmado por Maduro antes de su captura o promulgado por Rodríguez para "garantizar la gobernabilidad".

Caracas, una calma tensa

El llamado a la normalidad de Padrino López contrastó con la realidad de las calles. Caracas amaneció este domingo en una soledad absoluta. La mayoría de los comercios permanecieron cerrados y el tránsito fue casi nulo.

Panorama en Venezuela, este 4 de enero de 2026. AFP

Sin embargo, no hubo estallidos sociales ni enfrentamientos masivos. La ciudad se mantuvo en una calma tensa, rota solo por leves filas de ciudadanos en algunos mercados y farmacias, que salieron a abastecerse ante la incertidumbre de los próximos días bajo la nueva presidencia interina y la vigilancia de Estados Unidos.

