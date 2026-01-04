Rubio aclara el plan Venezuela: Gestionarán la "dirección", pero sin tropas en tierra

El Secretario de Estado matizó los dichos de Trump y mantendrá el bloqueo naval activo contra "narcolanchas" y petroleros

Tras la conmoción global por la captura de Nicolás Maduro, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, salió este domingo a definir la letra pequeña de la intervención.

Tropas "solo estuvieron dos horas"

En una ronda de entrevistas con medios estadounidenses, el jefe de la diplomacia norteamericana aclaró el alcance de la presencia de Washington en el país caribeño: Estados Unidos "gestionará la dirección" política de Venezuela, pero no mantendrá fuerzas de ocupación en el terreno.

Rubio buscó disipar los temores de una ocupación militar prolongada similar a las de Medio Oriente. En declaraciones a NBC News, fue tajante al asegurar que, en este momento, "no tenemos fuerzas estadounidenses sobre el terreno en Venezuela".

El funcionario detalló que la operación del sábado fue quirúrgica y de extracción rápida. "Solo estuvieron por cerca de dos horas cuando fueron a capturar a Maduro", explicó, desmintiendo rumores sobre el despliegue de bases operativas dentro de Caracas. Sin embargo, esto no implica una retirada total: el control se ejercerá desde afuera y desde el mar.

¿Cómo 'gobernará' EE.UU. a Venezuela?

Rubio ratificó lo dicho por el presidente Donald Trump sobre "gobernar" el país temporalmente, matizando que EE. UU. se encargará de gestionar la "dirección" hacia la que se moverá Venezuela sin el liderazgo del chavismo radical.

Esta gestión incluye la presión directa sobre el actual Ejecutivo venezolano, ahora encabezado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a quien Washington reconoce como la autoridad de facto para la transición administrativa. "Seguiremos presionando hasta que los asuntos que necesitamos ver resueltos sean abordados", advirtió Rubio.

Guerra a las "narcolanchas" y embargo petrolero

Si bien no hay ocupación terrestre, el asedio marítimo se intensificará. Rubio dejó claro que la caída de Maduro no detiene la operación 'Lanza del Sur'. Advirtió que la Armada estadounidense continuará atacando "embarcaciones supuestamente relacionadas con el narcotráfico" y confiscando buques petroleros que violen las sanciones.

"Seguiremos atacando a las narcolanchas si intentan dirigirse hacia Estados Unidos... y potencialmente otras cosas", sentenció.

El Secretario de Estado insistió en que "no estamos en guerra con Venezuela", sino contra las organizaciones criminales. No obstante, las cifras de la operación son bélicas: Washington ha destruido casi 40 lanchas y abatido a al menos 110 ocupantes desde agosto.

Por su parte, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, respaldó a Rubio asegurando que las fuerzas en el Caribe permanecen en "alto estado de alerta", listas para "proyectar poder" si la transición se descarrila.

