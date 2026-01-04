Tragedia en Daule: menor muere ahogado al intentar recuperar una pelota en el río

El hecho ocurrió ante la mirada de turistas que disfrutaban del feriado en el recinto Ribera Opuesta

Los familiares de Matías Avilés Márquez, un adolescente de 15 años. Entre lágrimas y oraciones imploraban al río Daule que les devuelva el cuerpo de su ser querido para poder darle cristiana sepultura.

Mientras tanto, buzos del Cuerpo de Bomberos de Daule realizaban inmersiones en el caudaloso río para tratar de localizar el cadáver del menor, quien residía junto a su familia cerca del parque de la Madre, en el centro de la capital arrocera del Ecuador.

Así ocurrió la tragedia en Daule

Fernando Montalván, primo de la víctima, confirmó entre lágrimas a EXPRESO que Matías se encontraba jugando fútbol junto a otros adolescentes, todos parientes suyos, alrededor de las 16:00 del viernes 2 de enero, en el sector turístico conocido como la Playita de Daule, frente al malecón del cantón.

“La pelota con la que jugaban cayó al río y mi primo, al intentar cogerla, perdió la vida en el afluente. Es un dolor muy grande el que estamos viviendo porque aún no encontramos su cuerpo. Matías era el mayor de dos hermanos. Pedimos que los buzos de la Policía y de la Marina vengan a ayudarnos”, recalcó el familiar.

Yessica Márquez, madre del menor, abrazada fuertemente a sus familiares, intentaba reponerse de la inesperada partida de su hijo mayor.

Un adolescente que se encontraba jugando con la víctima indicó a los bomberos el sitio exacto donde se sumergió su amigo.

“Queremos que más buzos se sumen a la búsqueda de Matías. Es terrible la pesadilla que está viviendo esta familia al inicio del año. Estamos en cadena de oraciones para que aparezca su cuerpo y pueda descansar en paz”, expresó Doris Castro, amiga de la familia.

El subteniente Javier Mazaquiza, de la Policía de Daule, informó que la búsqueda continuará hasta localizar el cuerpo del adolescente

