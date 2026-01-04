Expreso
Terminal terrestre
La terminal terrestre lució con muchos visitantes durante el feriado.CORTESÍA

Más de 60.000 personas diarias salieron de Guayaquil durante el feriado de fin de año

La estadística hace referencia a personas que utilizaron el servicio público en la terminal terrestre de Guayaquil

El feriado de fin de año volvió a poner a prueba la capacidad operativa de la Terminal Terrestre de Guayaquil, uno de los principales puntos de conexión vial del país. 

Aunque los resultados oficiales se conocerán una vez finalizado el asueto, las proyecciones preliminares apuntan a que entre 60.000 y 70.000 personas se desplazaron diariamente desde esta infraestructura hacia distintos destinos del Ecuador.

De acuerdo con estimaciones de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil, el movimiento de pasajeros se mantuvo constante durante los días del feriado, reflejando una alta demanda del transporte interprovincial. Un sondeo realizado en el lugar confirmó que, una vez más, las playas del litoral ecuatoriano se posicionaron como los destinos favoritos para despedir el año.

Detalles del intenso movimiento en la terminal terrestre 

peaje chongon

Congestión en el peaje Chongón: salen 2.500 vehículos por hora

La intensidad del flujo se evidenció especialmente el 2 de enero, considerado el día de mayor movilización. Así lo señaló Pedro Crespín, conductor de la Cooperativa de Transporte Posorja, quien detalló que durante esa jornada realizó hasta tres vueltas y media para atender la demanda. 

Hubo bastante movimiento de pasajeros, tanto en la ida como en el retorno. Es positivo que también exista ingreso, porque beneficia a los propietarios de los vehículos y a quienes trabajamos en el transporte”, comentó.

En los andenes de la Terminal Terrestre Jaime Roldós Aguilera, el tránsito de usuarios fue permanente. Familias, grupos de amigos y viajeros individuales circularon con equipaje ligero y mediano, portando entre una y tres maletas. Para muchos, el feriado representó una breve pausa de descanso fuera de la ciudad.

Ignacio Cure, uno de los pasajeros que retornaba a Guayaquil, relató su experiencia tras bajar del bus con dos maletas en mano. “Salí ayer y regresé hoy. Fuimos a Playas con la familia y todo estuvo muy bonito”, expresó.

Terminal de Guayaquil.
Las personas buscaron las boleterías para comprar sus pasajes.CORTESÍA

