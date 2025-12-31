Turismo en Ecuador arranca el año con altas expectativas por el primer feriado

La provincia de Santa Elena vive uno de los mejores arranques turísticos de los últimos años. Durante el feriado de fin e inicio de año se estima la llegada de aproximadamente 400.000 visitantes, cifra que superó las proyecciones iniciales del sector turístico.

Desde el pasado fin de semana, las reservas hoteleras en balnearios como Salinas crecieron de manera acelerada, al punto que para el martes previo al feriado conseguir una habitación se volvió prácticamente imposible. Este comportamiento fue considerado por los empresarios como el mejor augurio para el inicio de la temporada alta de playa, que se extiende desde enero hasta los primeros días de mayo.

Ocupación hotelera y expectativas para la temporada alta

“Cada cierre e inicio de año en la península es sinónimo de lleno total. A los ecuatorianos les gusta despedir y recibir el año en la playa, y eso para nosotros es muy positivo”, señaló Douglas Dillon, empresario hotelero de Salinas.

Luis Tenempaguay, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Santa Elena, destacó que el arranque del feriado es un indicador determinante para el desempeño de toda la temporada. “Tenemos dos feriados en los que históricamente se rebasan las expectativas: Año Nuevo y Carnaval. Si ambos son buenos, la temporada alta de playa suele ser excelente”, explicó.

Esperamos una buena afluencia de visitantes que permita reactivar la economía local. Miriam Bone

Salinas alcanza niveles récord de ocupación

En la misma línea, Alex Berh, director de Turismo del cantón Salinas, calificó este inicio de año como uno de los más positivos de los últimos tiempos. “Los hoteles no habían registrado porcentajes tan altos de ocupación en años anteriores. En esta ocasión están prácticamente al cien por ciento y esperamos que este comportamiento se mantenga durante toda la temporada”, manifestó.

Turismo en Esmeraldas: alta demanda en balnearios

Los operadores turísticos de la provincia de Esmeraldas también se preparan para recibir a miles de visitantes durante el feriado de fin de año, con un panorama que refleja tanto optimismo como cautela. En los balnearios más concurridos, como Atacames y Tonsupa, hasta la mañana del 31 de diciembre, la ocupación hotelera ya rozaba el 90 %, según confirmó Alfonso Aparicio, propietario de un hotel en Atacames.

“Las reservas están prácticamente copadas. Esperamos un arribo masivo de familias que aprovecharán los días de descanso, algunos turistas nos han dicho que llegarán el 2 de enero”, señaló Aparicio.

Tradición, turismo y llegada de visitantes extranjeros

La confianza del sector se sustenta en la tradición de despedir el año en las playas, donde las fogatas, la vestimenta blanca y la quema de monigotes se convierten en símbolos de celebración. Además, se anticipa la llegada de turistas colombianos que ingresan por la frontera norte, reforzando la dinámica comercial y gastronómica de la zona.

Sin embargo, en la ciudad de Esmeraldas el panorama es más moderado. Carlos Acosta, vicepresidente de la Cámara Provincial de Turismo, reconoció que “la coyuntura económica y los hechos recientes han reducido las expectativas”.

Reservas hoteleras y desafíos del sector turístico

Aun así, recordó que el feriado del 10 de agosto fue uno de los más exitosos del año, lo que mantiene la esperanza de un repunte. Jorge Benítez, hotelero de la capital provincial, informó que sus reservas alcanzaban apenas el 45 % hasta la mañana de este 31 de diciembre, aunque proyecta superar el 65 % con las reservas de última hora.

Acosta insistió en que el reto es consolidar al sector frente a problemas estructurales como la inseguridad y el mal estado de las vías.

Seguridad y actividades para reactivar la economía local

En respuesta, la Policía Nacional y el Bloque de Seguridad han desplegado operativos en playas y carreteras, garantizando presencia permanente durante las celebraciones.

Con actividades como el concurso de monigotes en Atacames y la quema de años viejos en la playa, los operadores turísticos esperan que este feriado sea una oportunidad para revitalizar la economía y proyectar confianza en Esmeraldas como destino seguro y festivo.

Manta esperan cerca de 25.000 turistas

Finalmente, expectativa en el sector turístico de Manta es alta. De acuerdo con Jaime Olloa, dirigente del Buró Turístico de Manta, las reservas hoteleras registran niveles de ocupación que oscilan entre el 90 % y el 100 %. En el caso de las zonas rurales, como San Lorenzo y Santa Margarita, la ocupación ya alcanza el 100 %, mientras que en el centro de la ciudad y en una de sus parroquias urbanas bordea entre el 80 % y 90 %, con proyección a completarse en su totalidad en los próximos días. Olloa destacó que los eventos artísticos son un factor determinante para atraer a los turistas. Desde la Dirección de Turismo del Municipio de Manta se estima que durante este feriado arribarán cerca de 25.000 turistas, lo que representará una importante inyección económica para el sector turístico local. Junior López, servidor turístico de Santa Marianita, señaló que existe gran expectativa en esta parroquia, donde las reservas hoteleras ya se encuentran al 100 %.

