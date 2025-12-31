Choque de trenes turísticos en Machu Picchu deja un muerto y más de 40 heridos

Un accidente ferroviario entre trenes de PeruRail e Inca Rail dejó un fallecido y decenas de turistas heridos

Un accidente ferroviario ocurrido el martes 30 de diciembre de 2025 en la región de Cusco, Perú, dejó un saldo de un fallecido y más de 40 heridos tras la colisión frontal de dos trenes turísticos que se dirigían hacia Machu Picchu. El hecho se produjo en el sector de Pampacahua, a la altura del kilómetro 82 de la vía férrea que conecta Ollantaytambo con la ciudadela inca, una de las rutas más transitadas por visitantes nacionales y extranjeros.

La víctima mortal fue identificada como Roberto Cárdenas Loay, maquinista de uno de los convoyes, según confirmó la Policía Nacional y la Fiscalía Provincial de Cusco. Los heridos, entre ellos turistas de diversas nacionalidades, fueron trasladados a hospitales y clínicas de la capital imperial. Algunos presentan lesiones graves, mientras que la mayoría sufrió contusiones y fracturas producto del impacto.

Detalles del accidente

Los trenes involucrados pertenecían a las empresas PeruRail e Inca Rail, principales operadores de transporte hacia Machu Picchu. Videos difundidos en redes sociales muestran la magnitud del choque: locomotoras destruidas, vagones con vidrios rotos y pasajeros siendo atendidos junto a la vía. La rápida acción de brigadas de rescate, bomberos y personal médico permitió evacuar a los afectados en condiciones críticas.

El accidente ocurrió alrededor de las 13:20 hora local, en una vía única que atraviesa zonas montañosas y de difícil acceso. Este tramo ferroviario es considerado estratégico para el turismo, pues conecta a miles de visitantes con la ciudadela inca cada día.

Las autoridades dispusieron el cierre temporal de la ruta ferroviaria mientras se realizan las investigaciones. Las causas del accidente aún no están claras, las autoridades evalúa si hubo fallas técnicas, errores humanos o problemas de coordinación en el tráfico ferroviario.

Impacto turístico

Machu Picchu recibe cada año cerca de 1,5 millones de visitantes, la mayoría de los cuales acceden en tren hasta el poblado de Aguas Calientes, puerta de entrada a la ciudadela inca. Reconocida mundialmente por la precisión de sus muros de piedra, la construcción data del siglo XV y fue concebida como santuario y residencia para los emperadores incas.

En la última década, el flujo turístico hacia este emblemático sitio ha crecido alrededor de 25 %, consolidando su posición como uno de los destinos más visitados de Sudamérica. Sin embargo, la actividad también se ha visto interrumpida en ocasiones por la inestabilidad política y las disputas sobre la administración del lugar.

Aunque el tren es el medio más utilizado, Machu Picchu también puede alcanzarse a pie desde el pueblo de Ollantaytambo, siguiendo el famoso Camino Inca. Esta travesía, considerada una experiencia única, demanda cerca de cuatro días de caminata a través de paisajes andinos y vestigios arqueológicos antes de llegar a la majestuosa ciudadela.

