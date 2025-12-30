Incendio por pirotecnia en mercado hondureño deja decenas de negocios en cenizas

El siniestro originado en un local con cohetes, en el principal mercado de San Pedro Sula, arrasaron un predio de 10.000 m²

Cuerpo de Bomberos de Honduras trabajan junto a ciudadanos para controlar un incendio provocado en un puesto de venta de pólvora en San Pedro Sula (Honduras).

Decenas de negocios de un populoso mercado en la ciudad de San Pedro Sula, la segunda más importante de Honduras, fueron consumidos este lunes, 29 de diciembre de 2025, a causa de un pavoroso incendio que se originó en un local que contenía cohetes y petardos, según informes preliminares del Cuerpo de Bomberos.

"Jamás debió haber aquí cohetes almacenados en el mercado, miren la desgracia que acaba de ocurrir, muchas familias van a quedar en la calle antes de que finalice el año, esto es lamentable", dijo a periodistas un oficial de los Bomberos que participaba en las labores de extinción del fuego.

La misma fuente señaló que muchos de los comerciantes del mercado no han acatado las instrucciones de los Bomberos de que no pueden tener productos peligrosos como los elaborados a base de pólvora.

Añadió que se desconoce la totalidad de los negocios consumidos por las llamas y que cuando los Bomberos han hecho inspecciones en mercados para conocer si respetan las medidas de seguridad, algunos de los dueños de negocios "hasta machete les han sacado a las autoridades cuando se les ha pedido que no tengan pólvora, para evitar este tipo de hechos".

Señaló además que "todas las autoridades deberían ser más rigurosas" con los propietarios de negocios que venden cohetes y petardos en mercados populares.

Asfura anuncia ayuda económica

El incendio se propagó en negocios establecidos en un predio de unos 10.000 metros cuadrados, según la información preliminar.

Tras conocer sobre el incendio, el presidente electo de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, anunció que donará 1,5 millones de lempiras (unos 56.818 dólares) para apoyar a las personas afectadas.

"Vamos a estar pendientes de ellos, incluidos los heridos", subrayó Asfura en declaraciones al canal de televisión Hable Como Habla (HCH) en Tegucigalpa.

Asfura le pidió a los comerciantes afectados "organizarse" para facilitar la entrega de los recursos y que su distribución "sea justa".

"Son recursos propios para servirle a la gente", afirmó Asfura, quien ganó la presidencia del país bajo la bandera del conservador Partido Nacional.

