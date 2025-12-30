Feriado de Año Nuevo: guía de eventos y fiestas en Guayaquil y Salinas

Durante este feriado, en el Malecón de Guayaquil se realizarán una serie de actividades familares y de entreteniemiento.

Guayaquil tendrá actividades por el feriado de Fin de Año, con eventos musicales y recreativos en el Malecón 2000, uno de los puntos de encuentro más concurridos de la ciudad. Según información difundida en distintos espacios, la agenda incluye conciertos gratuitos y espectáculos pensados para familias y visitantes que suelen concentrarse en el centro durante estas fechas.

Guayaquil: música y festejos en el Malecón 2000

Entre las actividades más destacadas está la jornada de conciertos y fuegos artificiales prevista para este martes 30 de diciembre. La celebración se realizará en el hemiciclo de La Rotonda —en la intersección del Malecón Simón Bolívar y la avenida 9 de Octubre— desde las 17:00 hasta las 20:00. El acceso será libre y el programa incluye música en vivo y un show pirotécnico que anticipará la llegada de 2026.

Sobre el escenario estarán agrupaciones reconocidas del ámbito local como Millenium, Alta Tensión y Rumba Swing, además de otros colectivos musicales que animarán la tarde con ritmos tropicales y populares.

Además de los conciertos, el Malecón 2000 mantiene durante estos días su oferta habitual de atracciones recreativas, iluminación decorativa y espacios de entretenimiento propios de la temporada. Estas actividades suelen extenderse hasta los primeros días de enero y atraen tanto a residentes como a turistas nacionales que permanecen en la ciudad durante el feriado.

Entre los principales atractivos están además las piscinas municipales, que funcionarán de 10:00 a 16:00, entre el 1 y 4 de enero, como una opción accesible y segura para compartir en familia. A esto se suma Guayaquil sobre la Nieve, una experiencia poco habitual en la ciudad que permitirá a niños y adultos disfrutar de nieve durante 30 minutos, en un ambiente inspirado en el Polo Norte. Esta atracción estará disponible el jueves 1 de enero, de 13:00 a 22:00, en el Hemiciclo de la Rotonda, en el Malecón 2000.

Salinas: luces, monigotes y festival musical

La ciudad costera de Salinas, en la provincia de Santa Elena, también confirmó un programa especial para la noche del 31 de diciembre de 2025, que combina tradición y música en vivo frente al mar.

En el sector Las Palmeras, sobre el malecón, se desarrollará el festival musical Salsa y Vallenato, con la participación de artistas internacionales como el salsero panameño Gabino Pampini y el colombiano Duban Bayona, entre otros intérpretes. El evento está previsto para iniciar alrededor de las 20:00 y se sumará al tradicional festival de luces de colores y a la quema de monigotes en la playa a medianoche, una de las costumbres más esperadas para despedir el año junto al océano.

El feriado se extenderá del 1 al 4 de enero, periodo en el que distintos puntos de la ciudad se transformarán en escenarios de juego, aventura y entretenimiento para todas las edades. Cortesía

Debido a este espectáculo, se ha dispuesto el cierre del tránsito vehicular en el malecón de Salinas desde las 18:00 del miércoles 31 de diciembre hasta las 07:00 del jueves 1 de enero.

En la ciudad de Santa Elena, uno de los principales atractivos será la tradicional carrera de viudas, que se realizará en el parque Vicente Rocafuerte, junto con el concierto de la Sonora Dinamita de Colombia

Ante la alta afluencia de visitantes que se prevé durante el feriado de Año Nuevo, se recomienda planificar los desplazamientos con anticipación y tomar en cuenta los cierres viales y las medidas de seguridad, especialmente en los balnearios de Santa Elena.