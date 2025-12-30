Feriado de Año Nuevo 2026 en Ecuador: ¿es recuperable el viernes 2 de enero?

El presidente Daniel Noboa emitió un Decreto para que el feriado de fin de año se amplíe y dure cuatro días en total

El feriado de fin de año durará cuatro días, eso gracias a un decreto presidencial que estableció el puente para el día viernes 2 de enero. En primera instancia, el día libre solo era el 1, cuando comienza el año 2026, pero como cae jueves el presidente Daniel Noboa decidió unirlo para que dure hasta el domingo.

¿El día 2 de enero se recupera?

La pregunta que surge inmediatamente es si ese día extra de vacaciones que entregó el mandatario se debe recuperar laboralmente. Según el decreto 249, que Noboa firmó el pasado 17 de diciembre, ese día quedó marcado como 'no recuperable'. Por ende no, no hay que devolver ese día de trabajo es un día libre más para los trabajadores. Tanto del sector público como privado.

Así que el último día oficial de trabajo es este miércoles 31 de diciembre, de ahí se regresa a laborar el lunes 5 de enero. De esta manera, el presidente vuelve a ampliar un feriado para tratar de reactivar el turismo interno, ya que ese fue su argumento para este decreto y esta decisión que ya la ha aplicado antes.

¿Cuáles son los demás feriados de Ecuador en 2026?

Después de estos días libres viene Carnaval, que será lunes 16 y martes 17 de febrero, seguido de viernes Santo el 3 de abril. El Día del Trabajo 1 de mayo se celebrará el día viernes, mientras que el 24 de Mayo (Batalla del Pichincha) cae domingo, pero se pasará al día lunes 25.

De ahí no habrá día libre nacional hasta el lunes 10 de agosto por el primer grito de Independencia, seguido del viernes 9 de octubre por la Independencia de Guayaquil. En noviembre los días libres volverán a ser lunes y martes 2 y 3 de noviembre debido al Día de Difuntos e Independencia de Cuenca, respectivamente.

Los feriados 2026 se cerrarán el viernes 25 de diciembre con el festejo de Navidad. Hay que recordar que todos estos festejos son a nivel nacional, a eso hay que sumarle las fiestas de cada ciudad, cantón o parroquia.

Todos los feriados que tendrá Ecuador en 2026



