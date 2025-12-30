Expreso
FERIADO
El Gobierno decretó feriado del 1 al 4 de enero de 2026.Archivo / Expreso

Listo el Decreto que baja el IVA al 8 % durante el feriado de Fin de Año

El Ejecutivo emitió este 30 de diciembre de 2025 la normativa 

  • Redacción Expreso

Los ecuatorianos podrán cancelar, durante este feriado de Fin de Año, un menor Impuesto al Valor Agregado (IVA), por actividades turísticas. Esto, luego de que este 30 de diciembre de 2025, el presidente, Daniel Noboa, emitiera un nuevo Decreto fijando el beneficio. 

El Decreto Ejecutivo No. 271 dispone reducir al 8 % el IVA, "para la prestación de los servicios definidos como actividades turísticas conforme lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Turismo, los días jueves 01, viernes 02, sábado 03 y domingo 04 de enero de 2026". 

El documento precisa que los establecimientos que presten servicios definidos como actividades turísticas, conforme lo dispuesto en la Ley de Turismo, emitirán los respectivos comprobantes de venta aplicando la tarifa establecida del presente Decreto. 

Servicios turísticos en los que aplica

La reducción del IVA significa que se pagará menos de lo habitual por el uso de ciertos servicios. En este caso, por servicios turísticos. Entre ellos están: 

-Hoteles y hospedaje

-Restaurantes turísticos

-Transporte turístico

-Agencias de viajes

-Tours, guías y actividades recreativas

El objetivo de la reducción es aumentar las ventas por mayor demanda, atraer más turistas nacionales a los balnearios y atracciones del país y así dinamizar la economía local.

En el mismo feriado de Año Nuevo, pero de este 2025 (es decir entre el 1 al 5 de enero), el sector turístico generó aproximadamente $ 110 millones en gasto turístico, cifra que lo ubicó como el feriado con mayores ingresos del año para el turismo interno.

Mientras tanto, durante uno de los últimos feriados de gran impacto en Ecuador, el del Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca (del 1 al 4 de noviembre de 2025), el sector turístico generó un gasto turístico de aproximadamente $71,6 millones, según el Gobierno.

