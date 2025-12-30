Las facturas electrónicas deberán emitirse en tiempo real en 2026

La entidad tributaria busca con esta medida fortalecer la transparencia y evitar evasiones tributarias

A partir del 1 de enero de 2026, los comprobantes electrónicos tales como facturas, notas de venta, comprobantes de retención y documentos complementarios deberán enviarse automáticamente y en tiempo real al Servicio de Rentas Internas (SRI) en el momento en que se emiten. Así lo dispuso la autoridad tributaria conforme a una resolución del pasado 30 de junio.

Te puede interesar SRI aclara si el IVA se mantendrá en 15% o aumentará en 2026: lo que se sabe

La disposición forma parte de las acciones del Gobierno Nacional para modernizar el sistema tributario, fortalecer la transparencia y facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, según menciona el SRI en un comunicado.

“Esta medida impulsa un modelo de impuestos más ágil, digital y eficiente, que permite un mejor seguimiento de las transacciones comerciales de bienes y servicios. Además, reduce errores en las declaraciones y brinda mayor seguridad tanto a contribuyentes como a consumidores”, indica.

RELACIONADAS Fin de la compensación al diésel marca nuevo escenario para el transporte pesado

Petro subió el salario mínimo en Colombia a 540 dólares: alza histórica para ese país Leer más

Le permite controlar la evasión tributaria

Con esta nueva medida, el SRI puede conocer de inmediato las ventas, retenciones y demás movimientos de los contribuyentes, lo que facilita detectar errores, omisiones o inconsistencias de forma más rápida, es decir, le permite tener control tributario en tiempo real y así reducir la evasión y el fraude fiscal.

Asimismo, la entidad, en su comunicado, invita a los contribuyentes a preparar y validar con anticipación sus sistemas de facturación y asegura que mantiene activos sus canales de atención presencial y telefónica para solventar dudas o consultas sobre esta nueva medida.

“El Gobierno Nacional reafirma su compromiso con una administración tributaria moderna, cercana y al servicio de la ciudadanía, que fomente el cumplimiento voluntario y contribuya al desarrollo del país”, concluye.

¿Te gusta leer Diario EXPREO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ