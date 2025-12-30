Expreso
Las facturas electrónicas deberán emitirse en tiempo real en 2026.SRI

Las facturas electrónicas deberán emitirse en tiempo real en 2026

La entidad tributaria busca con esta medida fortalecer la transparencia y evitar evasiones tributarias

A partir del 1 de enero de 2026, los comprobantes electrónicos tales como facturas, notas de venta, comprobantes de retención y documentos complementarios deberán enviarse automáticamente y en tiempo real al Servicio de Rentas Internas (SRI) en el momento en que se emiten. Así lo dispuso la autoridad tributaria conforme a una resolución del pasado 30 de junio.

La disposición forma parte de las acciones del Gobierno Nacional para modernizar el sistema tributario, fortalecer la transparencia y facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, según menciona el SRI en un comunicado.

“Esta medida impulsa un modelo de impuestos más ágil, digital y eficiente, que permite un mejor seguimiento de las transacciones comerciales de bienes y servicios. Además, reduce errores en las declaraciones y brinda mayor seguridad tanto a contribuyentes como a consumidores”, indica.

Le permite controlar la evasión tributaria

Con esta nueva medida, el SRI puede conocer de inmediato las ventas, retenciones y demás movimientos de los contribuyentes, lo que facilita detectar errores, omisiones o inconsistencias de forma más rápida, es decir, le permite tener control tributario en tiempo real y así reducir la evasión y el fraude fiscal.

Asimismo, la entidad, en su comunicado, invita a los contribuyentes a preparar y validar con anticipación sus sistemas de facturación y asegura que mantiene activos sus canales de atención presencial y telefónica para solventar dudas o consultas sobre esta nueva medida.

El Gobierno Nacional reafirma su compromiso con una administración tributaria moderna, cercana y al servicio de la ciudadanía, que fomente el cumplimiento voluntario y contribuya al desarrollo del país”, concluye.

