Petro subió el salario mínimo en Colombia a 540 dólares: alza histórica para ese país

Gustavo Petro decretó un alza del 23,8 % del salario mínimo en Colombia para 2026, el mayor incremento de su Gobierno

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, decretó un aumento del 23,8 % del salario mínimo para 2026, que se ubicará en 2 millones de pesos mensuales, equivalentes a unos 535 dólares, incluido el auxilio de transporte. La decisión fue anunciada este lunes 30 de diciembre de 2025 mediante una alocución presidencial pregrabada.

El incremento representa el ajuste más alto aplicado durante el actual Gobierno y marca una ruptura con la tendencia de los últimos años. En 2022, el alza fue del 13 %; en 2023, del 9 %; y en 2024, del 5 %. La cifra también supera de forma amplia la propuesta presentada por las organizaciones sindicales, que planteaban un aumento cercano al 16 %.

El mandatario explicó que el cálculo se sustentó en los estándares internacionales del salario mínimo vital, un concepto que, según señaló, debe garantizar condiciones dignas de vida para los trabajadores y sus familias.

Exministro José de la Gasca dice que Noboa no debe pedir la renuncia de Mario Godoy Leer más

El aumento se definió por decreto tras fracasar el diálogo social

El ajuste salarial fue establecido por decreto presidencial, luego de que las negociaciones entre el Gobierno, los empresarios y los trabajadores concluyeran sin consenso el pasado 15 de diciembre de 2025. Al no alcanzarse un acuerdo en la mesa tripartita, el Ejecutivo asumió la facultad constitucional de fijar el nuevo monto.

Este será el último aumento del salario mínimo que Petro podrá decretar antes de finalizar su mandato, que concluye en siete meses, en un contexto marcado por las elecciones legislativas de mitad de año y un clima político de alta polarización.

Petro defiende el alza salarial como motor económico

Durante su intervención, el jefe de Estado sostuvo que el salario mínimo debe permitir el sustento de una familia de entre tres y cuatro personas, con uno o dos ingresos laborales promedio. Ese criterio, aseguró, fue determinante para definir la cifra final del incremento.

El presidente también defendió la medida a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que anticipó cuestionamientos desde distintos sectores. Según su análisis económico, el aumento del salario mínimo no genera un impacto negativo en el empleo. Por el contrario, afirmó que una mejora en los ingresos de los trabajadores puede dinamizar la economía y contribuir a la reducción del desempleo.

Antes de mi alocución a los colombianos me adelantó a las críticas.



Toda la información estadística muestra que es al contrario la correlación econométrica, entre más sube el salario mínimo el desempleo baja.



Es lo contrario de la estafa ideológica del neoliberalismo que es lo… — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 29, 2025

El anuncio ha reactivado el debate en Colombia sobre los efectos del alza salarial en la inflación, el mercado laboral y la competitividad empresarial, especialmente en un año previo al cierre del actual ciclo político.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí.