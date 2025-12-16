Colombia mira a la derecha: la oposición elige una candidata pro-Trump para 2026

Paloma Valencia, senadora pro-EE.UU. y firme contra Maduro, será la rival de Cepeda en la carrera presidencial colombiana

La senadora colombiana Paloma Valencia celebra luego de ser elegida candidata presidencial por el partido Centro Democrático, en Bogotá (Colombia).

El principal partido de oposición en Colombia eligió el lunes, 15 de diciembre de 2025, como candidata para suceder al izquierdista Gustavo Petro en 2026 a una senadora afín a Donald Trump que secunda su presión contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro.

La congresista Paloma Valencia será la carta del partido Centro Democrático, dirigido por el influyente expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), en la carrera presidencial que transcurre en el marco del despliegue militar de Estados Unidos en aguas cercanas a Venezuela.

Cuando Trump ordenó esos ejercicios antinarco en septiembre, la abogada y filósofa de 47 años aseguró en sus redes sociales que "la caída de Maduro" debía ser el "primer paso para que Latinoamérica sea libre".

Valencia defiende los valores tradicionales y el combate frontal a los grupos armados ilegales. El lunes en un discurso moderado con partidarios en Bogotá, promovió el "puño de acero" contra la delincuencia y el narcotráfico en el principal productor de cocaína del mundo.

La candidata dijo recientemente que si es elegida como la primera presidenta de Colombia trabajaría con los líderes opositores venezolanos Edmundo González y la Nobel de Paz María Corina Machado.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, es cercano a dirigentes del Centro Democrático que aplauden las recientes medidas de Washington contra Petro como imponerle sanciones económicas por supuestamente hacer pocos esfuerzos para frenar el narcotráfico.

Los comicios de primera vuelta serán el 31 de mayo. El partido de Petro eligió como candidato al también senador Iván Cepeda, un viejo enemigo de Uribe.

"Lado opuesto"

Sin mencionar a Cepeda, Uribe dijo en una videollamada proyectada durante el evento que Valencia enfrentará a quien "representa" "el lado opuesto de la democracia".

El exmandatario de 73 años encara las elecciones revitalizado, luego de que un tribunal revocó en octubre una condena de 12 años de prisión domiciliaria en su contra por soborno a paralimitares y fraude procesal.

Valencia es nieta del expresidente conservador Guillermo León Valencia (1962-1966) y se describió como "la más leal" de "los soldados" de Uribe.

Iván Duque, último presidente de derecha de Colombia (2018-2022), fue un aliado de Trump durante su primer mandato. Juntos lideraron un cerco diplomático contra Maduro que buscaba su salida del poder tras reconocer como presidente al opositor Juan Guaidó.

En su segunda administración, Trump ha pedido a los electores de otros países que voten por sus amigos derechistas, como lo hizo con el presidente Javier Milei en las recientes legislativas de Argentina y el candidato presidencial hondureño Nasry Asfura. El republicano asegura que también apoyó a José Antonio Kast, elegido el domingo como mandatario de Chile.

Hasta el momento no es claro si Valencia hará una alianza con otro opositor a Petro, mejor ubicado en las encuestas. De momento Cepeda parte como favorito en los sondeos.

La campaña está marcada con el asesinato del senador Miguel Uribe, uno de los aspirantes del Centro Democrático.

El político de 39 años, que no tenía parentesco con el expresidente, fue baleado en junio durante un acto público en Bogotá y murió tras dos meses en un hospital.

