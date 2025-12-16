EE.UU. intensifica ofensiva en el Pacífico: tres lanchas atacadas y ocho muertos

El ejército de Estados Unidos anunció este lunes nuevos ataques contra tres embarcaciones presuntamente cargadas de drogas en el Pacífico oriental, que dejaron un saldo de ocho muertos. Según el Comando Sur, la inteligencia militar confirmó que las lanchas transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y estaban involucradas en actividades ilícitas.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran los momentos previos al impacto contra las embarcaciones, que fueron alcanzadas en aguas internacionales. Este operativo se enmarca en la campaña antidroga que Washington mantiene en el Caribe y el Pacífico, bajo la dirección del secretario de Defensa Pete Hegseth. Desde septiembre, estas acciones han dejado al menos 95 muertos y 26 lanchas destruidas.

Detalles de los ataques y víctimas

De acuerdo con el reporte oficial, los ataques se realizaron contra tres lanchas rápidas que navegaban en paralelo. El Comando Sur informó que murieron tres personas en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera, todas identificadas como “narco-terroristas”

Los operativos forman parte de la ofensiva denominada “Lanza del Sur”, que busca frenar el tráfico de drogas hacia Centroamérica y Norteamérica. Videos difundidos muestran cómo las fuerzas estadounidenses detectaron las embarcaciones, confirmaron su carga y procedieron al ataque.

On Dec. 15, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/IQfCVvUpau — U.S. Southern Command (@Southcom) December 16, 2025

Aunque las autoridades estadounidenses sostienen que se trató de una acción legítima contra el crimen organizado, organizaciones internacionales han advertido sobre la necesidad de investigar la legalidad de estas operaciones militares en aguas internacionales, especialmente por el uso de fuerza letal sin procesos judiciales previos.

Críticas sobre los operativos

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, junto con la administración del presidente Donald Trump, enfrenta fuertes críticas tras un incidente ocurrido el 2 de septiembre. Ese día, fuerzas estadounidenses atacaron los restos de una embarcación previamente impactada, provocando la muerte de dos sobrevivientes que aún permanecían a bordo.

Un legislador demócrata que revisó las imágenes del operativo calificó la acción como un ataque contra “marineros náufragos”, mientras que otros analistas la han descrito como un posible crimen de guerra.

Pese a las acusaciones, el gobierno de Trump sostiene que se encuentra en una guerra abierta contra los llamados “narcoterroristas”. En ese marco, ha desplegado el portaaviones más grande del mundo y diversos activos militares en el Caribe, justificando la operación como parte de su estrategia de combate al narcotráfico

Las tensiones regionales se han intensificado tras estos ataques y el despliegue militar. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusa a Washington de utilizar la lucha contra el tráfico de drogas como un pretexto para intentar derrocarlo.

