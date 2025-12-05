Expreso
lancha en Venezuela
Personas navegan en una lancha el 3 de diciembre de 2025, en La Guaira (Venezuela).EFE

Nuevo ataque de EEUU a supuesta narcolancha en el Pacífico causa cuatro muertos

Comando Sur asegura que la embarcación transportaba narcóticos, la ofensiva regional ya suma 87 víctimas

Un nuevo ataque del ejército de Estados Unidos contra una lancha que supuestamente estaba cargada de droga en el océano Pacífico oriental causó la muerte de cuatro personas el jueves, 4 de diciembre de 2025, según informaron autoridades estadounidenses.

El ataque, con el que el número de muertos sube a 87 por este tipo de ofensiva en el Pacífico y el Caribe, tenía como objetivo una "embarcación en aguas internacionales operada por una organización designada terrorista".

"Los servicios de inteligencia confirmaron que la lancha transportaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico oriental", afirmó el Comando Sur de Estados Unidos en una publicación en X.

"Cuatro narcoterroristas varones a bordo del barco murieron", añadió.

La publicación incluía un video que mostraba una lancha de varios motores cruzando el mar a gran velocidad antes de ser impactada por una explosión que dejó la embarcación en llamas.

Posible crimen de guerra

El secretario de Defensa, Pete Hegseth y la administración del presidente Donald Trump han sido especialmente criticados por un incidente el 2 de septiembre en el que las fuerzas estadounidenses atacaron los restos de una embarcación que ya había sido impactada, matando a dos sobrevivientes.

Un destacado legislador demócrata que vio imágenes de ese incidente el jueves dijo que mostraban un ataque estadounidense a "marineros náufragos", mientras que otros lo han descrito como un posible crimen de guerra.

El gobierno de Trump insiste en que está efectivamente en guerra con los presuntos "narcoterroristas", y ha desplegado el portaviones más grande del mundo y una serie de otros activos militares en el Caribe bajo el argumento de operaciones contra el narcotráfico.

Las tensiones regionales han aumentado como resultado de los ataques y el despliegue militar. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusa a Washington de usar el combate al tráfico de drogas como pretexto para derrocarlo.

