'La casa de los espíritus': El ícono literario que se convierte en serie

La obra narra tres generaciones en la vida del clan Trueba-Del Valle, una prolífica familia marcada por las excentricidades y la violencia.

En 1981, lejos de Chile y atravesada por el exilio y la pérdida, Isabel Allende se sentó a escribir una carta para su abuelo moribundo. No pensaba en una novela ni en un fenómeno editorial. Quería despedirse, reconstruir la memoria familiar y tender un puente entre la distancia y el afecto.

En esa carta evocó, por ejemplo, a Rosa, la novia de su abuelo que murió joven, una presencia que parecía suspendida en el tiempo y que dejó una marca indeleble en su memoria. Ese recuerdo íntimo —mezcla de amor, pérdida y asombro— fue creciendo hasta convertirse en una saga. Así nació La casa de los espíritus, que comienza con una frase que ya forma parte de la memoria literaria latinoamericana: “Barrabás llegó a la familia por vía marítima, anotó la niña Clara con su delicada caligrafía".

La escritura fue, para Allende, una forma de volver a su tierra natal. Tras el golpe militar de 1973 en Chile, vivió más de una década en Venezuela. La lejanía la impulsó a mirar hacia atrás, a recomponer los fragmentos de su historia personal y colectiva. Con elementos de realismo mágico y una profunda carga política y emocional, la novela sigue a tres generaciones de la familia Trueba en un país latinoamericano atravesado por profundos cambios sociales y por la violencia que marcó a toda una época.

Más de cuatro décadas después, esa historia tendrá una nueva adaptación audiovisual. Prime Video prepara una serie de ocho episodios que se estrenará en abril de 2026, filmada en español y rodada en Chile.

De la página a la pantalla

La obra se convirtió en un éxito inmediato y, aunque la autora ha construido una carrera prolífica, La casa de los espíritus continúa siendo una de sus novelas más populares. En el prefacio por los cuarenta años del libro, publicado en 2022 en una edición especial, Isabel Allende recordó el instante en que recibió el primer ejemplar: “Recuerdo cada detalle de ese día de 1982 en que tuve mi primera novela en las manos… Al abrirla y ver el contenido, un grito salió del fondo de la tierra y me recorrió entera. ¡Qué maravilla! Desde entonces he escrito veintitantos libros, pero no he vuelto a sentir nada parecido a esa tremenda emoción”.

También definió el impacto que tuvo esa obra en su vida: “No lo sabía en ese momento, pero lo veo claramente ahora, que ese libro tuvo para mí el efecto de un tifón: me elevó en el aire, me sacudió hasta los huesos, me arrancó de una existencia mediocre y me lanzó hacia un horizonte abierto de infinitas posibilidades”.

La novela ya tuvo una versión cinematográfica en 1993, dirigida por Bille August y protagonizada por Meryl Streep, Jeremy Irons y Antonio Banderas. Sin embargo, esta es la primera vez que la historia de los Trueba se desarrolla en formato de serie y con un elenco mayoritariamente latinoamericano.

En la presentación oficial del proyecto, la escritora habló con franqueza sobre lo que significó ver esta nueva versión: “En aquella época, la de esa primera adaptación, cualquier película que tuviera valor comercial tenía que ser en inglés y con estrellas del cine… Entonces no tiene el sabor chileno que yo le había dado al libro. Cuando vi la miniserie vi lo que siempre debió haber sido: es una producción con gente de nosotros, los extras se ven como nosotros y es el espíritu de la familia Trueba, del clan del Valle, del país y de todo lo que pasó”.

La escritora también se refirió al desafío de trasladar el realismo mágico a la pantalla: “Recuerdo cuando se hizo la película el director me dijo ‘no puedo poner a Rosa con el pelo verde porque tendría que usar una peluca verde y se vería espantosa’… En la literatura, tú puedes poner que tenía el pelo verde y puede ser de cualquier color verde que el lector imagine. Ver esa imagen ahora sí llevada a la pantalla, me conmueve tremendamente”.

Una historia universal

La actual producción estuvo a cargo de la propia Isabel Allende y de la actriz y empresaria Eva Longoria, junto a un equipo creativo encabezado por Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood.

El elenco de la serie estará encabezado por Alfonso Herrera como Esteban Trueba; Nicole Wallace y Dolores Fonzi interpretarán a Clara del Valle en distintas etapas de su vida. También participan Fernanda Castillo, Juan Pablo Raba, Maribel Verdú, Aline Kuppenheim, Eduard Fernández y Amparo Noguera, entre otros.

Allende ha podido ver algunos capítulos y habló de su reacción con emoción contenida: “Tengo que verla entera para sentirla completa, pero desde ya, primero me siento muy orgullosa de que hayan elegido mi novela para un proyecto tan vasto y tan difícil…”.

La serie se rodó en Chile, en español, a diferencia de la primera adaptación del libro al cine. Cortesía

Frente a las inquietudes sobre si la obra lograría conectar con otros países y culturas fuera de América Latina, afirmó ante medios internacionales que: “Escribo sobre relaciones, sentimientos y emociones y esas son universales. Mis libros se traducen a 42 idiomas y funcionan en otros idiomas; todo el mundo siente igual, las relaciones humanas son parecidas en todas partes. Creo que esta miniserie tan bien hecha puede resonar en cualquier cultura e idioma porque esos sentimientos y esas relaciones son universales”.

Añadió que, finalmente, lejos de los contextos políticos que permean la historia —entre los que se incluye la lucha por el voto femenino, las tensiones entre conservadores y liberales, el auge del socialismo y el arribo devastador de la dictadura de Augusto Pinochet—, La casa de los espíritus es, ante todo, una saga familiar que narra la historia de una familia orgullosa y apasionada, atravesada por amores secretos y una revolución sangrienta que es capaz de lanzar al patriarca y a su nieta en direcciones opuestas. “Siento que es muy fácil identificarse”, dijo.

