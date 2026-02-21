Expreso
Carlos Scavone
Carlos Scavone lleva en brazos a su hija.Instagram Carlos Scavone

Carlos Scavone: La cigüeña llegó a su hogar

El presentador recibió a su primera hija. Acompañó a María José Viteri en el quirófano y aseguró que vive su mejor momento

El presentador Carlos Scavone ya es padre. Su pareja, la nutricionista María José Viteri, dio a luz a una niña el 21 de febrero. La pequeña llevará por nombre Sabina Stella.

En las imágenes que compartió en sus redes sociales se lo ve en el quirófano, junto al equipo médico y acompañando a la nueva mamá, que atravesó largas horas de labor de parto. Luego aparece cargando, emocionado, a la recién nacida vestida con prendas blancas. “Es el mejor momento de mi vida”, expresó.

(Te invitamos a leer:  Muere Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años)

Una de las primeras en felicitarlo fue su excompañera de Combate, Emiliana Valdez, quien indicó: “Qué felicidad más grande. Felicidades a los papitos, son increíbles. Hermosa familia”.

Carlos Scavone

Carlos Scavone está a punto de ser padre

Leer más

En diciembre de 2025, la pareja celebró el baby shower. En una entrevista con EXPRESIONES, Scavone contó que, si era niña, tendría la dulce tarea de escoger los nombres.

Sabina Stella vino al mundo bajo el signo Piscis. Según la astrología, los nacidos en este signo se caracterizan por la empatía, la sensibilidad, la intuición y la creatividad.

El nombre Sabina evoca la naturaleza y la tierra. También está vinculado a la figura mitológica romana Sabina, asociada a la protección de las mujeres y la fertilidad, lo que aporta un matiz simbólico a la elección.

Así comienza una nueva etapa para el presentador y actor, ahora en su faceta más esperada: la de padre.

