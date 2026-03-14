Científicos logran observar por primera vez una molécula 'fantasma' clave del oxígeno

El hallazgo podría ayudar a comprender mejor procesos como la contaminación del aire, la combustión y más

La investigadora Barbara Noziere junto al espectrómetro usado para realizar las primeras observaciones de los tetroxidos.

Durante más de 70 años, los científicos sospechaban que existía. Las teorías químicas lo señalaban, los modelos lo predecían y algunos experimentos indirectos parecían confirmarlo. Pero nadie la había visto realmente.

Ahora, un equipo de investigadores de Suecia y Estados Unidos logró la primera observación directa de los llamados tetróxidos ricos en oxígeno, una molécula extremadamente inestable que aparece durante una fracción de segundo cuando ciertas sustancias reaccionan con el aire.

El descubrimiento, publicado en la revista científica Science Advances, marca un avance importante en química y podría ayudar a explicar fenómenos que ocurren en la atmósfera, en motores, en incendios e incluso dentro del cuerpo humano.

Una reacción que dura milisegundos

La existencia de esta molécula fue propuesta en la década de 1950. Según esas teorías, los tetróxidos aparecen cuando dos radicales orgánicos reaccionan entre sí, formando momentáneamente una estructura con cuatro átomos de oxígeno alineados. Este proceso es conocido como mecanismo de Russell.

El problema era que la molécula es tan inestable que vive apenas entre 0,2 y 200 milisegundos antes de descomponerse. Esa fugacidad había impedido observarla directamente durante décadas.

Para detectarla, los científicos utilizaron una técnica avanzada de espectrometría de masas diseñada para identificar moléculas extremadamente frágiles sin destruirlas en el proceso.

Una sorpresa: puede existir en el aire normal

Uno de los hallazgos más sorprendentes del estudio es que estos tetróxidos pueden formarse y mantenerse a temperatura ambiente, algo que antes se pensaba imposible fuera de condiciones de laboratorio extremadamente frías.

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Esto significa que estas moléculas podrían estar participando activamente en procesos químicos que ocurren todos los días en el planeta.

Por ejemplo, en la combustión de combustibles, los incendios forestales o el funcionamiento de los motores, pero también en reacciones químicas en la atmósfera terrestre.

Por qué este descubrimiento importa

Comprender el comportamiento de estas moléculas podría ayudar a explicar cuánto tiempo permanecen ciertos contaminantes en el aire, cómo se forman algunos compuestos atmosféricos o incluso cómo se generan partículas de aerosol.

También abre nuevas líneas de investigación en biología y medicina.

Según los investigadores del Instituto Real de Tecnología (KTH) de Suecia, estas reacciones podrían estar relacionadas con procesos de oxidación dentro de los organismos vivos, un fenómeno asociado al envejecimiento celular y a enfermedades.

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De hecho, el llamado mecanismo de Russell ya se estudia en terapias experimentales contra el cáncer, lo que convierte este hallazgo en una pieza importante para comprender mejor cómo ocurren estas reacciones químicas en la vida real.

En otras palabras, lo que parecía una molécula casi 'fantasma' podría ser clave para entender desde la contaminación del aire hasta procesos biológicos fundamentales.

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