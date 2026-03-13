Preguntar a Grok en X ya no es gratis: ‘Ask Grok’ se limita a usuarios Premium

La medida tomada por X limita el acceso público a las consultas con la IA integrada en las publicaciones

Los planes premium serán la única manera de acceder a la inteligencia artificial, hasta nuevo aviso.

A partir del 12 de marzo de 2026, varios usuarios reportaron que la red social X comenzó a restringir el acceso a la función Ask Grok o Pregúntale a Grok, una herramienta que permitía a los usuarios consultar directamente a la inteligencia artificial integrada en la plataforma; actualmente ya no se puede interactuar más con la IA para pedir contexto sobre publicaciones o verificar información.

Anteriormente, bastaba con mencionar a Grok en una publicación o responder a un post para obtener una explicación automática generada por el chatbot. Sin embargo, tras la actualización, esta opción quedó exclusiva para quienes pagan una suscripción, lo que ha generado quejas entre usuarios que utilizaban la herramienta como apoyo para comprender conversaciones virales o contrastar datos dentro de la red social.

🚨 YA NO SE LE PUEDEN PREGUNTAR MÁS COSAS “GRATIS” A GROK.



Ahora tenés que tener Twitter Premium para que te responda. 🥀 pic.twitter.com/ofZUvDsjfR — Ulises (@UlisesDavid__) March 11, 2026

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Qué implica realmente este cambio

Antes de esta actualización, cualquier usuario podía "invocar" a Grok directamente desde una publicación para pedirle contexto, aclaraciones o verificaciones rápidas. La herramienta funcionaba como una especie de asistente integrado en la conversación pública: al mencionarlo, la IA analizaba el contenido del post y respondía con información relevante.

Con el nuevo ajuste, esa interacción quedó restringida a quienes tienen los planes de pago de X, principalmente las suscripciones Premium y Premium+. Esto significa que los usuarios gratuitos ya no pueden llamar a Grok desde las publicaciones ni acceder a la función Ask Grok dentro de la plataforma.

Ejemplo de la anterior interfaz gratuita del chatbot. EXPRESO

Lo cierto es que, los planes de pago de X ofrecen varias ventajas adicionales además del acceso a la IA, entre ellas se incluyen la posibilidad de editar publicaciones, escribir textos más largos, subir videos de mayor duración, organizar marcadores y obtener mayor visibilidad en las respuestas. También incluyen funciones como la verificación con insignia azul, reducción de anuncios y acceso a herramientas para creadores.

En cuanto al precio, la suscripción Premium cuesta alrededor de 8 dólares al mes, mientras que el plan Premium+ puede alcanzar unos 40 dólares mensuales, dependiendo del país y del método de pago.

Reacciones de los usuarios: qué se busca con la medida

La decisión ha generado reacciones entre usuarios que notaron la desaparición de la función gratuita. En redes sociales, algunos señalaron que la herramienta era útil para entender el contexto de publicaciones virales o para comprobar información rápidamente, por lo que su restricción ha sido interpretada como un intento de impulsar las suscripciones pagadas.

Desde el punto de vista empresarial, la medida refuerza la estrategia de monetización de X, que en los últimos años ha apostado por integrar funciones avanzadas, especialmente las relacionadas con inteligencia artificial dentro de sus planes de pago.

Usuario sin chulito azul: Oye grok esto es real ?



Grok: pic.twitter.com/8nBvMUJDqv — la que resuelve (@ladelsotano_) March 12, 2026

Aunque la compañía no ha emitido un comunicado amplio sobre este cambio específico, el acceso exclusivo a Grok para usuarios suscritos se suma a otras decisiones recientes que buscan convertir herramientas clave de la plataforma en beneficios premium, una estrategia que la empresa ha impulsado desde que el empresario Elon Musk adquirió la red social.

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