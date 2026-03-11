'Project Hail Mary' debuta con 95% y apunta a ser el próximo gran sci-fi

La película protagonizada por Ryan Gosling obtiene una de las mejores puntuaciones del año antes de su llegada a los cines

Basada en las 40 primeras reseñas la película obtuvo un 95% de aprobación, sin embargo con el incremento de espectadores la cifra subió un número más

A pocos días de su estreno oficial, Project Hail Mary ya está generando conversación entre los fanáticos del cine y la ciencia ficción; las primeras reseñas de la crítica especializada comenzaron a publicarse esta semana y el resultado ha sido contundente: la nueva apuesta protagonizada por Ryan Gosling debutó con un sólido 95% de aprobación en Rotten Tomatoes, posicionándose entre las producciones mejor recibidas del año hasta ahora.

Desde entonces, las cuentas oficiales de la película han estado compartiendo fragmentos de reseñas y reacciones de críticos en redes sociales, celebrando el buen arranque previo a su llegada a las salas. Siguiendo una "tendencia" de publicar evaluaciones tempranas días antes del estreno para generar expectativa.

Lo que en este caso parece haber funcionado, ya que la cinta aparece en varias listas de “imperdibles” de 2026 incluso antes de que el público pueda verla en cines oficialmente el 20 de marzo de 2026, tanto en salas con pantalla estándar como en complejos IMAX, un formato que promete potenciar especialmente sus secuencias espaciales y su propuesta visual a gran escala.

¿De qué trata el filme?



Project Hail Mary es una película de ciencia ficción espacial basada en la novela homónima del escritor Andy Weir, publicada en 2021. La historia sigue a Ryland Grace, un profesor de ciencias que despierta solo a bordo de una nave espacial sin recordar quién es, cuál es su misión ni cómo llegó allí; aunque pronto descubre que podría ser la última esperanza de la humanidad para evitar una catástrofe que amenaza con extinguir la vida en la Tierra.

El proyecto está protagonizado por Ryan Gosling, quien además participa como productor de la película, un rol que refleja su involucramiento creativo en la adaptación desde las primeras etapas del desarrollo, además de Gosling, el reparto incluye a Sandra Hüller, Milana Vayntrub y Ken Leung.

La película está dirigida por el dúo Phil Lord y Christopher Miller, quienes ya han trabajado juntos en películas animadas como The Lego Movie y son bien conocidos por su estilo que mezcla aventura, humor y espectáculo visual. El guion corre por cuenta de Drew Goddard, quien también adaptó The Martian al cine.

En términos visuales, la cinta apuesta por un espectáculo espacial ambicioso, con escenarios de exploración interplanetaria, tecnología futurista y un enfoque que combina ciencia dura con momentos más emocionales y humorísticos. Como el establecimiento de una inesperada alianza con un ser extraterrestre por cuenta del protagonista, lo que añade una dimensión de compañerismo a la narrativa.

Ryan Gosing encarna al maestro de ciencias en una secundaria Ryland Grace quien debe enfrentarse inesperadamente a la inmensidad del espacio. Cortesia

En el apartado musical, la banda sonora está compuesta por Daniel Pemberton, conocido por su trabajo en las películas animadas del Spider-Verse; su participación marca además la primera vez que Lord y Miller trabajan con él en un proyecto de ciencia ficción de acción real, apostando por una propuesta sonora que combine emoción, exploración espacial y momentos de gran escala narrativa.

Detrás de la producción se encuentran compañías como Pascal Pictures, General Admission y Lord Miller Productions, mientras que la distribución corre por cuenta de Amazon MGM Studios en Estados Unidos y Sony Pictures Releasing a nivel internacional.

Lo que dice la crítica

Las críticas consideran que en este filme se vio una de las actuaciones más "carismáticas" de Gosling. Cortesia

Las primeras reseñas coinciden en que la película logra equilibrar el espectáculo de gran escala con una historia emocionalmente accesible. Algunos críticos la describen como una aventura espacial "divertida y conmovedora" que combina ciencia, humor y una relación amistosa entre el protagonista y su aliado alienígena que pone el foco en el autodescubrimiento y la formulación de carácter en Grace.

Sentí que el optimismo en esta película era algo que quería compartir con mis hijos. Ryan Gosling Actor y productor

También se ha destacado el desempeño de Gosling en el papel principal, señalando que su mezcla de carisma y humor ayuda a sostener el tono de la película incluso cuando la trama aborda temas complejos o científicos.

Varias publicaciones han resaltado que el filme consigue algo poco común en el género: mantener un tono optimista sin perder el sentido de escala de una historia sobre la supervivencia de la humanidad, una opinión que el actor de Lalaland comparte, afirmando que uno de los ejes emocionales en la trama es la esperanza y la pérdida de miedo al futuro dentro del viaje del héroe lo que, hasta cierto punto lo incentivó a tomar el papel.

Con un estreno programado para las próximas semanas, el entusiasmo crítico ha convertido a Project Hail Mary en uno de los lanzamientos más esperados del año. Si la recepción del público sigue la misma línea que la de la crítica, la película podría consolidarse como uno de los grandes éxitos de ciencia ficción de 2026.

