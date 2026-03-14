Cuba tras protestas por apagones: "Para el vandalismo no habrá impunidad"

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, criticó las medidas ciudadanas ante los constantes apagones

El mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se refirió a las manifestaciones

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se refirió a la protesta por los apagones de Morón (centro) que concluyó con incidentes que “para el vandalismo y la violencia no habrá impunidad”.

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En un mensaje en redes sociales, Díaz-Canel consideró que es “comprensible el malestar” por los apagones y “legítimas las quejas y reclamos, siempre que se actúe con civismo y respeto al orden público”.

Declaraciones del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel

Sin embargo, agregó que “lo que nunca será comprensible, justificado, ni admitido es la violencia y el vandalismo que atente contra la tranquilidad ciudadana y la seguridad de nuestras instituciones”.

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“Para el vandalismo y la violencia no habrá impunidad”, concluyó.

Su mensaje se difundió horas después de que trascendieran los hechos registrados en Morón, donde centenares de personas protestaron por los prolongados cortes eléctricos y la falta de alimentos.

Al menos cinco personas fueron detenidas, según el medio oficial Invasor, por los incidentes violentos que se produjeron al final de la manifestación.

Según varios testimonios, un grupo reducido de personas lanzó piedras contra la sede del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), entró en el inmueble provocando daños y organizó una hoguera de grandes dimensiones frente a la puerta, al parecer con materiales extraídos del interior.

Equipos especiales del Ministerio del Interior cargaron contra las personas congregadas frente a la sede del partido.

Los apagones han golpeado a Cuba desde el 2024 EFE.

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