Carlos Scavone está a punto de ser padre

Carlos Scavone y su pareja, María José Viteri, cuentan los días y las horas que faltan para convertirse en padres. Según el presentador, la llegada de la niña estaría prevista en aproximadamente dos semanas, aunque, como suele ocurrir con los partos, el tiempo exacto es impredecible.

En varias entrevistas, el presentador ha comentado que deseaba ser padre de una nena. “Siento que con la niña voy a babear”, dijo. La noticia también conmovió a sus progenitores, Rubén y Lucía: él no pudo contener las lágrimas y ella expresó su alegría con un grito de felicidad al enterarse de que pronto serán abuelos.

El 7 de julio de 2025, el presentador anunció que será padre. En una publicación en su cuenta oficial de Instagram, apareció abrazando a su pareja, quien sostenía una ecografía y lució una amplia sonrisa.

“Y esta etapa de mi vida se llama felicidad. Vamos a ser papás; soy la persona más feliz del planeta”, dijo entonces.

Sin los permisos

Mientras espera a su nena, en las últimas horas ha circulado un video en redes sociales en el que muestran un momento de tensión entre Carlos, el creador de contenidos Ariel con el personal de seguridad de la Universidad de Guayaquil, luego de que se les solicitara detener una grabación por no contar con los permisos correspondientes.

Scavone no se quedó callado y explicó que logró ingresar al campus con la ayuda de dos docentes de la facultad, quienes —según su versión— le abrieron las puertas.

Pero la situación se complicó cuando los guardias le advirtieron que ese permiso no lo autorizaba a grabar contenido audiovisual, desatando un cruce de palabras que no pasó desapercibido y que atrajo miradas y comentarios de quienes estaban en el sitio.

