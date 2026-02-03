Ana Paula, la revelación del teatro en Argentina, gana premio Carlos 2026

La ecuatoriana brilla en la comedia Corto-Circuito y se consagra como una de las grandes sorpresas de la temporada

Tras la inesperada muerte de su madre, Ana Buljubasich, en 2025, la cantante y actriz Ana Paula se quedó una temporada en Guayaquil para luego regresar a Argentina, país donde reside.

Fue allí donde recibió la propuesta para formar parte de la comedia Corto-Circuito, que se presenta con gran éxito en la ciudad de Córdoba.

Este trabajo teatral se convirtió en una especie de terapia, pero también en un enorme reto personal. Ana Paula atraviesa un proceso de duelo y, aun así, debe subirse al escenario para hacer reír al público que llena el Teatro del Lago, en Villa Carlos Paz.

Brilla con luz propia

La hija del músico Nerio David brilló con luz propia. Su desempeño fue tan destacado que acaba de alzarse con el Premio Carlos 2026, en la categoría artista revelación de la temporada.

La puesta en escena, dirigida por Pedro Alfonso, ha sido uno de los grandes éxitos de la temporada. La historia gira en torno a Ángel, un uruguayo desempleado que visita a su hermano Washington para pedirle ayuda con una entrevista laboral. Así llega al departamento de Ulises, un científico que pasó los últimos diez años de su vida creando a Mía (Ana Paula), un robot humanoide. Ahí empezarán los enredos.

La prensa argentina destaca su trabajo

Medios como La Voz del Interior destacaron que “sorprende la brillante actuación de Ana Paula, con una interpretación de alto nivel en voces y movimientos robóticos. Por momentos, logra que el espectador se meta tanto en el personaje que cuesta distinguir si se trata de un robot o no”.

En redes sociales, varios espectadores coincidieron en que el nombre de la ecuatoriana debería figurar en el cartel promocional de la obra. Generalmente solo se menciona a los protagonistas o figuras principales.

Nerio David se encuentra con ella

La entrega de los Premios Carlos 2026 se vivió como una verdadera fiesta del espectáculo en Villa Carlos Paz. En una noche cargada de emociones, se reunieron artistas, productores y elencos en el Hotel Eleton para celebrar lo mejor de la temporada teatral.

Según Ana Paula, la obra se mantendrá en cartelera hasta fin de mes y, a partir de ahí, iniciarán una gira. “Son los premios más importantes”, señaló.

Su progenitor se encuentra en Argentina; viajó en diciembre para pasar las fiestas de Navidad y fin de año junto a su hija.

