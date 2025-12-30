Ana Paula hace comedia en Argentina

La cantante y actriz ecuatoriana se encuentra en Córdoba, donde presenta la obra Corto circuito

Ana Paula durante los ensayos de la puesta en escena.

La cantante y actriz Ana Paula pasó las fiestas en Argentina para integrarse a la comedia Corto circuito, la nueva propuesta teatral de Pedro Alfonso, presentada en el Teatro del Lago, en Córdoba.

En esta puesta en escena comparte elenco con Yayo Guridi, Viviana Saccone, Sebastián Almada y Juli Poggio, bajo la dirección de Diego Ramos.

Ana Paula reconoce que hacer comedia no ha sido sencillo, tras el fallecimiento de su madre, Ana Buljubasich. Aun así, vive este momento con una carga emocional especial.

"Mi madre está en todo lo que hago"

“Siento que esto fue un regalo de ella, para que sí o sí yo escuche risas e, irónicamente, sea cómplice de causarlas, de estar arriba del escenario haciendo lo que amo, rodeada de personas tan especiales que no solo admiro profundamente como artistas. Ella está en todo lo que hago y en todo lo que soy”, expresó.

Con nuevo tema

Recién lanzó No pasa nada, su nuevo tema pop disponible en plataformas digitales. En este single apuesta por un pop más íntimo, donde convierte el dolor en evolución personal.

La producción estuvo a cargo de Sebastián Mellino y Ariela Lafuente en los estudios Onceloops, en Buenos Aires.

En 2025 se incorporó a Master Chef Celebrity

