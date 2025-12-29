Francesca Cipriani: su evolución tras 10 años de ser Miss Ecuador

A sus 23 años, la vida de Francesca Cipriani giraba en torno a una banda, pasarelas, eventos y una agenda marcada por el glamour al representar al país como Miss Ecuador 2015. Hoy, la guayaquileña de 33 años transita una etapa muy distinta, en la que la madurez y el crecimiento personal la han llevado a construirse desde un lugar más consciente y real. Lejos de los moldes que alguna vez definieron su imagen, la guayaquileña comparte sus aprendizajes, nuevos proyectos, y cómo ha encontrado en la creación de contenido una forma de conectar con su comunidad y consigo misma.

¿Qué le diría a esa Francesca de hace 10 años que recién comenzaba su adultez?

Que confíe 100% en ella, que apague el ruido externo y que lo goce, que lo disfrute. Que no se meta tanta presión ni tanto perfeccionismo, que no vea la vida como una lista de cosas por cumplir. Le diría que se permita fluir y que disfrute cada etapa. Porque al final, todo pasa y cada momento tiene algo que enseñarte.

¿Qué aprendizaje le dio Miss Ecuador 2015 que aún recuerda?

Aprendí que reinventarse no es fallar, sino evolucionar. Entendí que el miedo nunca va a desaparecer, sino que se aprende a gestionar. Y cuando una mujer realmente cree en sí misma, no solo cambia su vida, sino también la de otras personas. También aprendí que emprender no es solo crear algo por ingresos. Es verdad que el dinero es una herramienta poderosa que ayuda a mejorar la calidad de vida, pero también hay que emprender por pasión, visión y una responsabilidad personal de que sea algo que te apasione tanto, que el día de mañana no quieras renunciar, incluso cuando no hay resultados.

¿Qué cambió en Francesca en estos diez años?

Antes era una chica que escuchaba mucho las voces externas, buscaba aprobación y agradar a todo el mundo al escuchar todas las opiniones de los demás, pero hoy soy una mujer que es 100% fiel a lo que ella cree a lo que ella piensa, a sus valores y a cómo quiere vivir su vida, porque el éxito sin paz, al final no no es éxito.

Si pudiera ir al pasado, ¿volvería a participar en Miss Ecuador?

Totalmente. Hubo momentos en los que dije: ¿por qué me metí en esto?, pero si no lo hubiese hecho, no sería la mujer que hoy soy. Arrepentirse de las experiencias o de las vivencias que tenemos en la vida, ya sean personales o profesionales, no tiene sentido, porque todo eso construye a la persona que eres hoy. Incluso, si el día de mañana tuviese una hija y quisiera participar en Miss Ecuador, yo no sería la persona que le diría que no. Sería quien apoye sus sueños, aunque sean los más locos.

Francesca disfruta crear contenido en redes sociales que empodere a las mujeres. VANESSA TAPIA

Empoderar desde lo cotidiano

Actualmente, Francesca ha convertido sus redes sociales en un espacio donde el empoderamiento femenino es el eje central, con contenido que se enfoca en fortalecer la autoestima y la seguridad personal. “La base para que una persona se vuelva mucho más segura y confiada es trabajar en su autoestima”, asegura.

Su contenido es una mezcla de su día a día y gira alrededor de cuatro pilares que considera fundamentales: mentalidad positiva, hábitos saludables, imagen personal e ideas de negocio. “Cuando una persona está bien en esas cuatro áreas, se siente bien, lo proyecta y hace que sus metas realmente pasen”, explica.

Fran disfruta lucir outfits con brillos que transmitan empoderamiento. VANESSA TAPIA

Además, Francesca también reconoce que aún existen prejuicios sobre trabajar en redes sociales pero reconoce que en un contexto donde la tecnología avanza a pasos acelerados, cerrarse a estas posibilidades es limitarse a nuevas formas de crecimiento. “Así como hay quienes prefieren un empleo tradicional, otros encuentran en el trabajo online y en las redes sociales un camino válido. Hay que saber respetar y ser empáticos con los gustos de cada persona”.

Los sí y no en su armario

Al mirar atrás, Francesca distingue con claridad qué prendas de su etapa como Miss Ecuador siguen vigentes y cuáles quedaron en el pasado. El brillo, por ejemplo, nunca se fue. “Usaba mucho brillo y eso sí lo sigo usando. Me encanta.”, comenta.

A lo que sí cierra la puerta es a los vestidos demasiado voluminosos, característicos de los reinados.

Aunque aún guarda algunos (el de su coronación y su pasarela en el Miss Universo), por su gran valor sentimental, reconoce que probablemente no los volvería a usar, ya que no están alineados con su estilo actual.

“He pensado en ajustarlos o hacerles algún cambio para convertirlos en una blusa o falda y poder usarlos de acuerdo con la mujer que soy hoy”.

Lo que deja y lo que viene

A pocas horas de terminar el 2025, Francesca está lista para decir adiós a los miedos y las inseguridades, fortalecer su autoestima y ser cada vez más fiel y auténtica a su esencia. De cara al 2026, su foco está en seguir potenciando su desarrollo profesional, crecer en redes sociales y consolidar su agencia de marketing, Viva Creativa. “Uno de mis sueños es ser speaker (conferencista), para poder seguir potenciando el empoderamiento femenino, que es algo que me apasiona”, finaliza.

Francesca fue Miss Ecuador 2015. VANESSA TAPIA

CRÉDITOS: Fotos y producción: Vanessa Tapia. Maquillaje: Paulina Zedeño (@paulinazmakeup). Vestuario: Veralover (@veraloverec). Locación: MAKI MÓ (@makimo.ec).

