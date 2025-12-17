Paula Véliz: La Estrella de Octubre 2025 transforma su historia en servicio

Resiliencia, vocación de servicio y compromiso social marcan su nueva etapa de vida a través de su proyecto Bloom.

Tiene 26 años y creó su proyecto social Bloom para impulsar la salud mental y amor propio.

Cuando se conoce a Paula Véliz, su imponente presencia y su belleza latina captan la atención de inmediato. Sin embargo, basta una sola conversación para entender que lo que realmente la distingue va mucho más allá de lo físico: es su corazón y su visión madura sobre la vida.

Con 26 años, la actual Estrella de Octubre 2025 representa un equilibrio entre fortaleza y sensibilidad. Asume su rol con la claridad de quien entiende que una banda no es solo un reconocimiento externo, es más una oportunidad para transformar, inspirar y florecer.

Paula es diseñadora gráfica y sueña con ser presentadora de televisión a nivel internacional. VANESSA TAPIA

El poder del amor propio

Para Paula, la salud mental se convirtió en un tema central en su vida luego de atravesar, en 2021, un momento difícil a nivel emocional. “Cuando supe que no estaba bien, decidí acudir a terapia para entender lo que estaba sintiendo y aprender a cuidarme mejor”, cuenta.

A partir de ahí, empezó a compartir su proceso en redes sociales, y ese ejercicio de honestidad le permitió conectar con muchas otras mujeres en situaciones similares.

Años después, en 2023, le diagnosticaron depresión, un momento que marcó un nuevo punto de quiebre. “Mi psicóloga me sugirió encontrar una actividad que siempre hubiese querido hacer, pero yo sentía que necesitaba algo distinto. Quería darle algo más a la sociedad, transformar mi dolor en algo que trascienda y crear un lugar donde mi corazón esté un poco más en calma”, explica.

Esto hizo que, hace siete meses, naciera Bloom (florecer, en español), una comunidad que brinda a más mujeres la oportunidad de sentirse escuchadas, libres, de divertirse y descubrir nuevos talentos. A través de este proyecto, cada varias semanas se realizan encuentros, talleres y cursos en los que las participantes pueden empoderarse, aprender y conectar con otras personas. “Es un espacio donde se sientan libres y acompañadas. Un lugar donde sanar también signifique florecer, juntas”, concluye.

Su camino a la madurez

La motivación de Paula para participar en Reina de Guayaquil surgió al conocer que no se trataba exclusivamente de un concurso de belleza, sino de un certamen cívico que busca representar a la mujer guayaquileña con vocación de servicio.

Y aunque llevaba años en terapia y había trabajado su carácter y su inteligencia emocional, reconoce que esta experiencia la llevó a un terreno completamente nuevo. “Me volví una persona mucho más comprometida con mis valores y con mi ciudad. Soy la mujer que siempre soñé ser de niña”, confiesa.

“Le dedico la banda a mis abuelitos” Paula Véliz, Estrella de Octubre 2025

¿Cómo trabajó su salud emocional durante el concurso?

Para mí la salud mental siempre ha sido una prioridad. Ir a terapia me ha dado herramientas reales para sobrellevar mejor los desafíos, entender mis emociones y no perderme a mí misma en el camino. Como todas, también tuve momentos en los que dudé de mí, pero contar con esas herramientas hizo la diferencia.

Participó en Reina de Guayaquil al conocer que es un certamen cívico que busca representar a la mujer guayaquileña con vocación de servicio. VANESSA TAPIA

¿Qué proyectos desea impulsar en esta nueva etapa?

Mi principal objetivo es potenciar y expandir mi proyecto. Desarrollamos una actividad apenas un día después de la gala final y el próximo encuentro será el 20 de diciembre. En esa ocasión, recaudaremos fondos para poder entregar juguetes a niños que lo necesitan. Además, creé un nuevo programa llamado Estrellas con Propósito, pensado para que niñas y adolescentes puedan acceder a clases gratuitas de maquillaje, pasarela y expresión corporal. La idea es brindarles herramientas que fortalezcan su autoestima, su confianza y sus talentos.

¿Cree que han cambiado los estereotipos relacionados con los reinados?

Sí, totalmente. Hoy se busca a una mujer con verdadera vocación de servicio. Basta ver a las reinas anteriores para entenderlo: todas han sido distintas entre sí. Hay rubias, pelinegras, altas, bajas, con ojos claros u oscuros, y eso es justamente lo más hermoso. Las guayaquileñas somos así, diversas, y cada una es bella desde su individualidad. Se han ido rompiendo muchos patrones, entendiendo que ya no se trata solo de una reina de belleza, sino de una mujer real, con propósito, valores y una historia propia.

¿A quién le dedica su banda?

A mis abuelitos (Renato y Sheryl), que sé que están felices desde el cielo. Fallecieron hace un año y fueron como mis padres porque con ellos me crié. Siempre me decían que en la vida debía intentar lograr todo lo que me proponga y que ellos iban a ser los primeros en aplaudirme.

“Soy la persona más costeña que existe. Me encanta comer cangrejos criollos en Sauces”



Paula Véliz, Estrella de Octubre 2025

Para Paula, cuidar su salud mental es una de sus prioridades. VANESSA TAPIA

Uno de sus lugares favoritos de la ciudad es la Bahía. ¿Por qué?

Iba desde muy chiquita, mi papá siempre me llevaba allá porque nunca me crié dentro de una burbuja. Ahí he comido bollo, ahora voy a comprar y es un lugar al que regreso con cariño. Me encanta la Bahía porque es parte de nosotros, de nuestra identidad, y no hay por qué avergonzarse de eso.

¿Cuál es su comida guayaca favorita?

Soy la persona más costeña que existe. Mi mamá me dio concha cuando tenía apenas seis meses y creo que, gracias a eso, ahora como de todo. Soy fan de la guatita y del arroz con menestra. Uno de mis planes favoritos con mi familia es ir a comer cangrejos a la calle tradicional de Sauces 6.

¿Tiene alguna meta profesional?

Soy diseñadora gráfica y esto me ha ayudado a crear contenido en redes sociales. Este año, fui presentadora en un canal online y mi sueño es hacerlo a nivel internacional para representar a mi país. Creo que lo más valioso que tengo es mi voz, mi historia y mi talento para comunicar.

¿Se considera una mujer fashionista?

Me gusta mucho maquillarme y peinarme y aprendí a hacerlo con videos en internet. Mi abuelita Sheryl era una verdadera fashionista y de pequeña, yo cogía su maquillaje a escondidas. Ahora en la moda, tengo un estilo elegante, jamás usaría escotes demasiado pronunciados.

Ahora está soltera, pero ¿está abierta al amor?

Sí, totalmente. Todos merecemos sentirnos amados y tener a ese compañero de vida. Tengo mi corazón preparado y con muchísimo amor para la persona que venga. Mi sueño personal es ser esposa y mamá de cinco hijos. Me muero por tener una familia grande, porque tengo muchos hermanos.

