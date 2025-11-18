¿Quién es Abby Riqueros? La historia de nueva Reina de Guayaquil 2025

La soberana estuvo con EXPRESIONES en su primer día oficial. Habló de su paso por la TV y el accidente que le cambió la vida

Abby Riqueros, de 22 años, tiene una personalidad envolvente. Una energía propia de su edad y que deja ver que ante cualquier reto se echa para adelante. Espontánea, risueña y amistosa, la modelo profesional y estudiante de Administración de Empresas conversó con EXPRESIONES en su primer día con la banda y la corona de la ciudad.

Este 2025, un año atípico para la organización del evento Reina de Guayaquil, va en sintonía con cómo se presenta Abby. Ella quiere ser sincera, pero a la vez diferente, y destacarse por vivir simplemente a su manera.

Abby Riqueros desde la terraza del hotel Río Guayas en Las Peñas. Fabián Sesén// Cortesía

Abby, y la historia de su nombre

Esto aplica desde su nombre. Ella misma se apropió de Abby en su adolescencia y pronto será su identidad oficial, revela en esta entrevista. A una semana de cumplir 23 años, Britani Noemí Riqueros Vélez (su nombre de pila) dice sentirse plena y realizada porque siempre quiso ser la soberana de su ciudad, a la cual ama y conoce desde el sector donde nació (Pascuales) hasta la vía a la costa, donde vive ahora.

En esta producción de fotos también demostró su destreza frente a la cámara. Con más de dos años como modelo, este año participó en su primer desfile con un diseñador local, consolidando un camino que combina disciplina, aprendizaje y determinación.

Su propósito como soberana nació en su hogar. Abby es la segunda de nueve hermanos y su mayor inspiración es Brisa, su hermana mayor, quien tiene síndrome de Down. De esa realidad familiar surge 21 razones, el proyecto social que liderará durante su reinado y que propone una comunidad activa para promover la inclusión real de las personas con síndrome de Down: oportunidades de formación, espacios para desarrollar talentos y un futuro donde la diversidad sea parte esencial de Guayaquil. “Mi misión es que nadie quede fuera”, asegura.

Su impresión de llevar la corona

¿Cómo han sido estos primeros días llevando la corona y la banda de Reina de Guayaquil?

¡Muy felices! Ha sido todo un reto porque ser reina de Guayaquil no es nada fácil. Es ayudar a mi ciudad, crear nuevos objetivos, nuevas metas y alcanzarlas. Estoy agradecida con Dios, con la organización y con todos. Como candidatas ya nos habían preparado para el ajetreo… ahora es igual, solo que como reina. Así que estoy muy dispuesta a todo lo que hay que hacer.

La noche final tuvo lluvia y varios imprevistos. ¿Cómo los vivió dentro y fuera del escenario? ¿Tuvo miedo de resbalar, quizá?

Mi Guayaquil es imprevisible, pero hermoso. Yo estaba segura y tranquila pensando que “el tiempo de Dios es perfecto”. No voy a mentir. Sí tuve un reto: mi traje de cóctel no me entraba. Lo habían ajustado más de la cuenta. ¡Imagínate! Pero improvisé. Me puse una flor, un lazo… y salí a darlo todo. No importaba, ese era mi momento. Se veía un poco más de piel pero nado que no pueda tapar.

Su vestido de gala final también llamó la atención. ¿Quién lo diseñó y por qué lo elegió?

Fue de Steven Vera. Tuvimos tres cambios distintos, pero ese fue el que amé. La estructura con alas, las perlas, los colores… yo quería algo diferente, como lo que yo quiero representar.

Su nombre completo es Britany Noemí Riqueros Vélez, pero todos te conocen como Abby. ¿Cómo nace?

Abby comenzó como un nombre en redes. Buscaba algo distinto y me gustó cómo sonaba. También lo hice porque no quería que supieran que tenía un noviecito en mis perfiles, ya luego me pillaron que era yo. Pero esto se quedó para siempre… tanto así que ya estoy haciendo el proceso para cambiarlo legalmente. Falta poco. Britany es más familiar. Abby es mi lado más público.

Abby Riqueros en su paso por BLN y como modelo. Archivo

Toda experiencia le suma

En 2024 Abby Riqueros comenzó su vida pública antes de empezar en los reinados, aunque ya tenía en mente en participar el año anterior. Sin embargo, la prueba más difícil hasta ahora la sufrió en aquel junio. Un accidente casi le arrebata todos los sueños, que incluía usar tacones de 15 centímetros.

Fue parte de BLN. ¿Cómo ingresó al programa concurso?

Desde los 16 trabajé en el sector privado, y aunque aprendí toda la parte formal de una oficina no era lo mío. Luego quise probar algo nuevo. Fui a un casting para el programa y me escogieron. Aprendí muchísimo.

Salió del show de TV por una lesión fuerte…

Sí, me fracturé peroné y tibia (muestra la cicatriz en su tobillo). Tengo seis tornillos y dos placas. Al principio pensé que mi vida se detuvo porque siempre quise ser reina de belleza. Pero luego entendí que los planes de Dios son perfectos. Me levanté más fuerte.

¿Y cómo fue volver a las pasarelas, este año fue parte de la colección Lumen de Fabrizio Célleri?

Poco a poco. Tacones pequeños, medianos y grandes. En la gala final ya estaba con mis tacones de 15 cm. ¡Sin miedo!

Estudia Administración de Empresas. ¿Seguirá estudiando durante el reinado?

Sí, me faltan unos tres meses. Y después quiero estudiar Comercio Exterior. Prepararse siempre es importante.

¿Continuará en televisión o en el modelaje?

Podría ser. Pero ahora estoy 100% enfocada en Reina de Guayaquil.

Todo bien con Jenniffer Tutivén

Este año fue diferente, elección en noviembre y Jennifer Tuvitén, reina saliente no estuvo presente. ¿Qué opina?

Sobre su ausencia no tengo información. Recién estoy entrando y no conozco los detalles. Pero a mí sí me encantaría estar presente el próximo año para entregar la corona.

¿Qué legado le gustaría dejar?

Trabajar desde todas las áreas: Dirección de la Mujer, DASE, inclusión, salud mental… Somos un equipo. Quiero que se admire nuestro patrimonio y que la inclusión sea real.

¿Ser reina de Guayaquil es como lo imaginaba?

Me encanta. La organización, el equipo, todos. Desde el casting sentí apoyo.

Finalmente, un mensaje para Guayaquil.

Un saludo a mi valiente y hermoso Guayaquil. Estoy aquí para trabajar por ustedes.

Créditos

Fotos y maquillaje: Fabián Sesén @fabiansesenstudio).

Producción: Alejandra Cereceda.

Peinado: Carolina Aguirre (IG: @carolinaguirre32).

Vestuario: Melissa Murtinho (IG: @melissamurtinho) y Loli Lolita (IG: @lolilolitaecuador).

Joyas: Charmant (IG: @charmant_ecu).

Locación: Hotel Río Guayas Nina Pompilio Llona (IG: @hotel.rio.guayas).

