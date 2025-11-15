Reina de Guayaquil: Virreina y Estrella de Octubre sí asisten a la gala

La gala final de la Reina de Guayaquil 2025 avanza en medio de gritos, discursos y una incómoda interrogante: la actual soberana, Jenniffer Tutivén, no está presente. Su ausencia toma más relevancia luego de que horas antes hiciera público que no ha recibido una invitación oficial para cumplir con su rol de coronar a su sucesora.

“Lamento informar que aún no recibo una invitación para hacer presencia del magno evento cívico donde elegimos a nuestra nueva soberana”, señaló en un comunicado difundido en Instagram, asegurando que su compromiso con Guayaquil se mantiene intacto.

Los discursos que sí se escucharon

Mientras la organización evitó referirse a la ausencia de Tutivén, la noche continuó con uno de sus momentos tradicionales: los discursos de despedida.

La virreina 2024, Milena Bastidas, fue la primera en tomar el micrófono. Madre de familia siendo la primera mamá con esa banda dentro del certamen, destacó los logros alcanzados durante su gestión junto a la Dirección de la Mujer del Municipio de Guayaquil, principalmente proyectos de prevención de violencia y apoyo comunitario.

Luego fue el turno de María José Silva, Estrella de Octubre 2024, quien resaltó el trabajo social que pudo impulsar desde su dignidad y como profesional de la salud, recordando al público que el concurso también es una plataforma para generar impacto en la ciudad.

Ambas acompañaron en escenario al conductor Eduardo Andrade y recibieron aplausos del público por su labor durante el año.

La pregunta que queda en el aire

La destacada participación de la virreina y la Estrella de Octubre contrastó con el espacio vacío que había sido reservado para la reina titular. No hubo mensaje ni homenaje para Tutivén, algo inusual en un protocolo que siempre celebra el cierre del reinado vigente.

“Me encantaría cerrar este episodio cumpliendo con el derecho que me corresponde y que gané el día que fui electa Reina de Guayaquil 2024”, escribió Tutivén, dejando claro que la decisión no pasa por falta de voluntad.

El certamen continúa

Con la presencia activa de las dignidades salientes, el concurso sigue adelante con 16 candidatas compitiendo por ser la nueva representante de Guayaquil en 2026. Johann Vera y Samantha Quenedit pusieron el toque musical.

Hasta el momento, ni el Municipio ni el comité organizador se han pronunciado al respecto.

